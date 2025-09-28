ATE anuncia asambleas en aeropuertos este lunes y podría haber demoras en los vuelos

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a asambleas para este lunes desde la media mañana en los 21 aeropuertos más importantes del país para denunciar que el sistema aeroportuario se encuentra en riesgo y realizar reclamos salariales. “La seguridad de todos los vuelos está amenazada. La ANAC incumple auditoría internacional y provoca una crisis grave en todo el sistema aerocomercial argentino”, alertó el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar.

Aguiar agregó que “hemos decidido convocar a asambleas en todo el país. Debe quedar claro que, si se producen demoras o se afecta el normal funcionamiento de los aeropuertos, es por exclusiva responsabilidad del Gobierno”. “Esto no es joda. Son organismos internacionales los que están advirtiendo que la capacidad de control se encuentra reducida y que se tiene que incorporar más personal como única posibilidad de disminuir los riesgos en el sistema”, manifestó el titular de ATE Nacional en relación a la alerta roja emitido hace pocas semanas por la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional).

Además, el referente de los estatales señaló: “El congelamiento salarial, la flexibilización de las condiciones laborales y los recortes presupuestarios son muestras de la negligencia y la irresponsabilidad de los funcionarios. Reabrir la paritaria sectorial es esencial para empezar a revertir la crisis”.

Para Aguiar, “se debe reparar el poder adquisitivo dañado y dotar de estabilidad a quienes mantienen contratos precarios en el organismo. Con trabajadores estresados, fatigados a partir de la multiplicidad de tareas que realizan, no se puede alcanzar la máxima seguridad que se requiere”.

Además, ATE recordó que reclama la apertura de la paritaria sectorial que lleva dos años sin abrirse. “Si se calcula desde el mes de diciembre de 2023, la pérdida del poder adquisitivo en el organismo llega al 45%. El Gobierno incumple con su obligación de garantizar salarios acordes a la función, lo que se traduce en la falta de reconocimiento de la tarea específica”, indicaron desde el sindicato.

Los principales reclamos salariales de ATE Nacional en el sector aeronáutico

Según detalló en un comunicado, los principales reclamos salariales de ATE en el sector aeronáutico son: