Carignano cruzó fuerte a Iglesias por agredirla: "Violento y misógino"

La Directora Nacional de Migraciones respondió a una nueva agresión de Iglesias a través de sus redes sociales. "Te dejo mi CV, machirulo", lanzó.

La Directora Nacional de Migraciones Argentinas, Florencia Carignano, apuntó contra el diputado de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias por lanzar nuevos comentarios machistas y despectivos, ahora, contra su persona. ¿Qué pasó? A través de su cuenta de Twitter, el polémico dirigente citó a otro usuario, que criticaba la gestión en Migraciones a través de una fake news, y lanzó un comentario con el fin de denigrar a la funcionaria. Como respuesta, Carignano dejó a la vista su currículum vitae y acusó a Iglesias de ser "violento y misógino".

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, también salió a responderle a Iglesias y aprovechó para recordar el regreso de Marcos Peña como asesor de Vidal en la campaña porteña. "Parece que con la vuelta de Marquitos (Peña) se reactivó el trollcenter de Cambiemos y fábrica de fake news. Tienen debilidad por los ataques misóginos. Además de ser falso, este tuit refleja también la estigmatización y el desprecio a las mujeres y a las y los bonaerenses", manifestó.

"Explicame como saltó de trabajar del Silver Solarium de Temperley a decidir la cantidad de argentinos que pueden regresar al país?", preguntó un usuario sin tener chequeada la carrera de la funcionara. Ante esto Iglesias, de forma machista y desubicada, lanzó desde sus redes sociales: "La echaron y tuvo que buscarse una changa hasta que pintara un laburo digno".

Sin vueltas, Carignano le contestó por el mismo medio y lo acusó duramente. "Fernando Iglesias, violento y misógino. Usted es de los que cree que las mujeres que tienen responsabilidades es porque realizan favores sexuales a hombres", disparó. Y agregó, apuntando contra la principal candidata de la Ciudad: "Qué pensará María Eugenia Vidal de tenerlo a usted en la lista". Por el momento, a pesar de ser arrobados, ninguno contestó.

Por otro lado, la Directora Nacional de Migraciones continuó: "Yo no trabajé en ningún solárium, pero si lo hubiese hecho no me avergonzaría porque ningún trabajo es indigno. Usted desprecia a las mujeres y a los trabajadores". Mientras que, compartiendo cuatro fotografías, anunció y lo señaló: "Le dejo mi CV, machirulo. Me gustaría ver el suyo". Allí se observa que es licenciada en Relaciones Internacionales (Universidad del Salvador), especialista en Relaciones y Negociaciones Internacionales FLACSO (Universidad de San Andrés-Universidad de Barcelona) y un master en estudios de la Unión Europea, en la Universidad de Salamanca; mientras que enumera la inmensa cantidad de puestos que fue ocupando desde su recibimiento a esta parte.

