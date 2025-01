La vicepresidente y titular de la Cámara de Senadores, Victoria Villarruel, aún no extendió el congelamiento de las dietas de los legisladores, que actualmente cobran un sueldo de $4,5 millones pero que a partir de febrero será de más de $9 millones. Para rever este aumento el Senado tienen tiempo hasta el 15 de este mes, momento límite en el que se liquidan los sueldos del cuerpo.

"Todavía no están liquidadas las dietas. Van a ser liquidadas a partir del 15/1. No están cobrando $9 millones. En todo caso, si no hay una decisión en contrario u otra modificación, las dietas se descongelan pero las van a cobrar recién en febrero", confirmaron a El Destape desde el entorno de Villarruel.

La polémica sobre los millonarios salarios de los senadores se aceleró en el sprint final del año, cuando los bloques del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y La Libertad Avanza (LLA) le solicitaron a Villarruel en distintos escritos, de modo institucional, que prorrogue la suspensión de los aumentos por vía administrativa, sin esperar a que sea convocada una sesión en la Cámara Alta.

Pese a que la decisión aún no fue tomada, la propia Villarruel asegura estar "trabajando hace 20 días sobre el tema" y se atribuye haberles solicitado esas notas a los bloques, lo que podría leerse como el paso previo necesario para prorrogar el congelamiento.

"Hemos logrado que nos presenten las notas que antes no nos habían presentado. La última fue el lunes 30 a las 7 de la tarde. Venimos trabajando sobre el tema", agregan desde su entorno.

El aumento responde a un esquema automático: las dietas están vinculadas a 2.500 módulos salariales del Congreso, más 1.000 módulos por gastos de representación y 500 por desarraigo.

El pedido de los senadores a Villarruel

A finales de la semana pasada, el bloque del PRO envió una carta a la vicepresidenta solicitando que se extienda el congelamiento de los salarios en 4,5 millones, como ya había sucedido meses atrás. "Nuestro país requiere de quienes hemos sido honrados con la representación de nuestros compatriotas, una actitud responsable y ejemplar", decía la nota firmada por el presidente del bloque Frente PRO, Luis Juez.

A inicios de esta semana, el bloque de LLA presentó una nota en la que dejaron manifiesta su "expresa voluntad de no percibir aumento alguno en las dietas de los senadores hasta que se trate todo este asunto en las sesiones ordinarias de 2025". El texto, firmado por el vicepresidente de la bancada oficialista, Bruno Olivera, continúa indicando que "se extienda la suspensión de aumentos dispuesta por la resolución DR27/24, que concluye el 31 de diciembre de este año".

Por su parte, el bloque de la UCR señalaron que los senadores boinas blancas tienen "la firme voluntad de no percibir aumentos en nuestras dietas, considerando la caducidad de la DR27/24".

"Es lamentable como se manipula y desinforma respecto a este tema, utilizando como instrumento de desprestigio, ante uno de los poderes públicos de la Nación que son fundamentales para la consolidación de la democracia e indispensables para el control de los abusos que hemos vivido ya en otros momentos de la historia", continuó el texto firmado por el titular de la bancada, Eduardo Vischi.