Victoria Tolosa Paz dejó sin palabras a ex Intratables que quiso cuestionar a Cristina

La funcionaria nacional frenó a una panelista de América TV que quiso exponer a Cristina Fernández por el uso de barbijo. La referente del Frente de Todos destacó que la vicepresidenta se cuida mucho y respeta los protocolos por el COVID-19. Mirá el video.

La presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, estuvo en "Debo decir" el programa de Luis Novaresio, por América TV, donde protagonizó un cruce con la panelista de Intratables y candidata de Juntos por el Cambio Carolina Losada, que fue invitada al ciclo de entrevistas.

Novaresio le hizo una pregunta a Tolosa Paz acerca de su vínculo con Cristina Kirchner, a lo que la funcionaria respondió: "El trato con Cristina es muy ameno, de mucho respeto con los protocolos del caso. Cristina atiende desde el Senado con una mesa muy distante, cuidándose. Cristina se súper cuida y quiere que nos sigamos cuidando todos y todas", respondió a Novaresio y también aprovechó para aclarar los comentarios de la periodista que ya había cuestionado a Cristina.

"Cristina es una persona que se cuida muchísimo y quiere que todos nos sigamos cuidando y avancemos...", remarcó Tolosa a lo que Losada la interrumpió: "Estaría bueno que dé el ejemplo". Sin embargo, la panelista, que ahora es precandidata a senadora de Santa Fe por Juntos por el Cambio, intentó exponer a la vicepresidenta y le salió mal. Tolosa Paz destacó que "Cristina usa barbijo" pero siempre van a hablar: "Es siempre ir al detalle, si tiene barbijo, tiene a Perón y construye la grieta; si no tiene barbijo no cuida". "Me parece que hay una mirada permanente y ella lo sabe", concluyó la discusión y ratificó que "Cristina es una persona a quien respeta mucho".

En otro momento de la entrevista, la funcionaria también tuvo que aclararle algunos asuntos a la panelista que no estaba informada. En este caso fue cuando hizo referencia a una convocatoria del Ministerio de Ciencia y Tecnología y de la ley “Pancita llena. "Convocatoria de Ciencia y Tecnología, tanto la universidad del Litoral como la UNR (Universidad Nacional de Rosario) y su rectora han sido de los dos proyectos seleccionados para hacer alimentos. Las dos universidades fueron seleccionadas”, detalló Tolosa Paz a lo que Losada desmintió.

“No, las dos fueron convocadas pero no seleccionadas”, lanzó, pero quedó en ridículo luego de que Tolosa Paz la debió interrumpir y evitar una fake news: “Las dos universidades fueron seleccionadas. Por suerte Argentina tiene una cantidad de técnicos y profesionales que es impresionante. Estamos haciendo un trabajo muy grande en el Conurbano”.