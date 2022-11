Tolosa Paz mostró un gesto de autoridad para administrar las tensiones en Desarrollo Social

La ministra enfrentó con datos y el pedido de auditoría interna presuntas irregularidades que buscaban desprestigiar el Potenciar Trabajo. Minimizó las salidas de dos ex funcionarios que denunciaron "un ajuste" en la cartera.

En la conferencia de prensa en la que informó sobre la baja de 2.243 planes Potenciar Trabajo que incurrieron en la compra de dólares, la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, buscó esbozar un gesto de autoridad y conducción en una cartera plagada de tensiones, tras sus primeras semanas en el cargo y luego de pedir la renuncia de dos funcionarios.

"Es potestad única e indelegable de esta ministra el diseño, la implementación y evaluación de estas políticas sociales. Si muchas veces reflejamos el espíritu republicano de esta Argentina, no vamos a permitir que otro poder del estado se entrometa y quiera intervenir en estas políticas", afirmó la platense, tras anunciar que el 0,3% del total de los planes del Potenciar Trabajo dejarán de percibir el beneficio por comprar Dólar Ahorro y o realizar compras con tarjeta de crédito en moneda extranjera.

La conferencia de prensa para dar el estado de situación del Potenciar Trabajo se dio a raíz de una denuncia sobre irregularidades en el plan, realizada por el fiscal federal Guillermo Marijuan. Ante esto, la funcionaria respondió que se basó en un "informe estadístico, no nominal, malinterpretado y que desvirtúa una información que, puesta en los titulares de los diarios, genera la mirada de lo que no somos, un estado que no controla, no audita, ni cuida los recursos públicos". Ante este escenario, la funcionaria anunció la realización de una auditoría interna "del procedimiento administrativo, tanto en las altas, el mantenimiento y sostenimiento, como en la bajas" de los programas sociales.

Desde su llegada a la cartera, Tolosa Paz solicitó dos renuncias en noviembre a funcionarios que no seguían el lineamiento de la nueva gestión: las del ex subsecretario de Asuntos Internacionales y Cooperación Social Fernando Ascencio y del ex director nacional de Políticas Integradoras del Ministerio de Desarrollo Social, Rafael Klejzer. Ambos dejaron la cartera nacional, denunciando que se estaba llevando a cabo un "ajuste" en el Ministerio desde la llegada de la platense.

En la conferencia de prensa, cuando fue consultada por las dos dimisiones, la platense respondió: "No voy a hacer referencia a ex funcionarios, que en ambos casos se le solicitó la renuncia". Por el contrario, destacó la labor del personal de la cartera en el trabajo de cruce de datos del Potenciar Trabajo.

La ex diputada asumió en octubre, con la venia del presidente Alberto Fernández, una cartera que cumple un rol clave frente a la situación económica, jaqueada por los reclamos de los movimientos sociales. Estas agrupaciones, que además de sus reclamos, critican la decisión del Gobierno nacional de no dar más altas de planes sociales.

Si bien tuvo una primera movilización de las organizaciones sociales ante el edificio del Ministerio de Desarrollo Social, las autoridades de la cartera y los dirigentes llegaron a un acuerdo para regularizar y aumentar el envío de alimentos a los comedores populares.