Victor Hugo Morales vuelve a la TV y cruzó a Clarín: "Quieren impedir que trabaje"

El relator cruzó al multimedio y su CEO, Héctor Magnetto, por una nota sobre su participación en el canal 4 Extra. "Una vez más Mafio-Magnetto quiere impedir que trabaje y que tenga lugar en los medios", lanzó.

El periodista Víctor Hugo Morales cruzó este sábado al Grupo Clarín y a su director, Héctor Magnetto, tras la publicación de una nota en el multimedio sobre su vuelta a la pantalla en el nuevo canal 4 Extra.

"Una vez más Mafio-Magnetto quiere impedir que trabaje y que tenga lugar en los medios. Siempre impugna a la gente que me ofrece hacer periodismo tal como lo siento, sin ninguna interferencia", lanzó el relator a través de su Twitter.

Y continuó: "Si dejo a Mafio elegirme el empresario ideal, él pensará que es Magnetto. Pero a mi me incomodan las manos de Magnetto, tanto pegote rojo sangre de los tiempos de Papel Prensa. ¿Mejor que quién es Clarín para impugnar mi derecho a trabajar?"

Morales señlaó que se "trabaja donde se puede" y se preguntó si la nota de este sábado, "hostigandome 20 días antes de decir una palabra en Canal 4 Extra TV" está "a favor de mi libertad de expresión". "¿Cablevision hará lo que corresponde poniendo en la grilla Canal 4 Extra TV o impedirá mi presencia?", lanzó.

En ese marco, el periodista recordó afirrmó que no aceptó "trabajos en el diario Olé, radio Mitre, canal Metro, Torneos y Competencias" ni tampoco, dirigiendose al CEO de Clarín, "ser su mascota". También le preguntó si le "sigue pagando a Burzaco para que grite en EEUU que 'Clarín no es parte de la corrupción Conmebol'?".

"Así que servicios, eh... ¿Serán los que usted menciona cómo asesinos del suicidado (fiscal Alberto) Nisman en sus crónicas miserables?", protestó, para luego deslizar: "¿Cómo van con el columnista (el falso abogado Marcelo) D'Alessio, con la embajada de EEUU y con la protección a (el ex ministro de Seguridad porteño Marcelo) D'Alessandro? Para no mencionar a los que fungen como periodistas..." Luego, Morales concluyó: "Empiezo un nuevo trabajo, espero que no lo impida".

Morales explicó en su programa de radio por qué se fue de C5N y negó deudas

En marzo, Morales relató en su programa radial “La mañana” para confirmar su salida de la señal de cable C5N. “Llegado este año el canal hizo un ofrecimiento que no me dio ninguna alegría porque me reducía muchísimo la participación y justamente en un año electoral. No voy a especular con qué pudo haber motivado eso, sino que lo voy a tomar en términos televisivos”, señaló el relator.

El periodista que a través de C5N comandaba de lunes a viernes a las 19 “La Hora de Víctor Hugo”, especificó que “en cuanto a la salida, el canal tiene derecho a buscar su propia agenda, su propia idea. A mí no me servía lo que el canal me ofreció para este año y yo manejo mi carrera con un sentido de la dignidad muy profundo. Para mí es un elemento esencial. Sino no puedo vivir, no puedo respirar ni nada”.

Sin embargo, aclaró: "Sí voy a decir que no es real que haya una deuda. El canal no me debe un peso. No es cierto lo que se ha difundido. Siempre han hecho esfuerzos muy grandes para sostener los pagos en las épocas en las que les querían robar el canal”.