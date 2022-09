Dalbón, a los jueces de Vialidad: "La condena a Cristina será la condena de ellos mismos"

El abogado de la vicepresidenta se refirió a la actuación de los jueces, a 24 horas de la exposición de CFK que dará su alegato de defensa.

Uno de los abogados de la vicepresidenta Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón, se refirió a la actuación de los jueces de la causa Vialidad, a 24 horas de la exposición de CFK en su alegato de defensa. "La condena a Cristina va a ser la condena de ellos mismos", expresó el letrado.

Este viernes a las 11 de la mañana, Cristina finalmente podrá estar frente al tribunal que la juzga, aunque sea por Zoom, para dar sus argumentos en la causa que el fiscal Diego Luciani impulsa y ya pidió 12 años de prisión para ella y su proscripción de la política.

En Alocarla por El Destape Radio, Gregorio Dalbón se refirió a los alegatos en defensa de la vicepresidenta y dijo: “Cuando los aviones se van para arriba, las ratas se van cayendo solas”. Agregó: “El alegato de Beraldi en cualquier país del mundo demuele el alegato fiscal y consigue la absolución”.

Asimismo, castigó duro a los fiscales de la causa: “Luciani y Mola no solamente hicieron un show del alegato sino que también se metieron políticamente a decir que una presidenta había defraudado a sus electores. Carlos Beraldi (el otro abogado de CFK) es un abogado profesional que realmente ha contrastado cada una de las mentiras descaradas de Mola y Luciani”.

Dalbón también expresó: “Luciani dijo que el lawfare no existía: negar lo que le pasó a Evo, a Lula o a Dilma es de un desconocimiento de lo que ellos construyeron, es no solo desconocimiento del derecho, también de la vida”.

“Acá parecería ser que la figura del fiscal es la figura del verdugo, pero acá no hay verdugo y no hay pena de muerte. Lo que hizo Beraldi fue contrastar la mentira con la verdad. La verdad de Beraldi contra la mentira de Luciani”, respondió Dalbón.

Y repartió críticas a la Justicia y los medios: “Me gustaría que los juicios se hagan en tribunales y no como hacen Clarín y La Nación que adelantan las penas que va a solicitar el fiscal. Uno se pone a pensar ¿Quién maneja la justicia? ¿Los jueces y fiscales o Magnetto? Espero que estos jueces entiendan que la condena, si la llegan a condenar a Cristina, va a ser la condena de ellos mismos. Hay que enjuiciarlos y hacerlos entender que no están cumpliendo con la magistratura o que no están cumpliendo criterio público”.

Sobre el discurso que se viene el viernes, el abogado manifestó: “La mejor defensa de Cristina es ella misma. Cristina va siempre por la vereda del sol, nunca por la oscuridad y va a ponerle claridad a las mentiras de Luciani y Mola. Cuando Cristina habla, ilumina".

Sobre su relación con la vicepresidenta, afirmó: “A Cristina la defiendo jurídicamente y en todos los ámbitos. Cuando te das cuenta de cómo armaron las causas, ella encuentra la solidez en su inocencia. Es muy fuerte cuando te sentás a hablar con ella, porque cuando sos inocente y se te acusa de condenada, como hacen los medios hegemónicos y los periodistas felpudos de Clarín, este tipo de situación la hace muy fuerte, porque se sabe inocente”.

Dalbón y el atentado

Por otro lado, habló sobre el intento de magnicidio. Dalbón opinó: “Por suerte no se dio cuenta en el momento Cristina. Es tan extraordinaria Cristina que con las piedra que le tiran ella construye. Si ella construye con la persecución política que sufrió durante mucho tiempo y con la persecución a sus hijos, imagino lo que va a construir luego de haber sido prácticamente ejecutada”.

"¿Cómo veo la causa de Capuchetti y el atentado? A mi no me gusta", dijo Dalbón sobre la jueza de la causa. "Los grupos extremistas que intentaron matar a CFK están financiados vaya a saber por quién. Estamos viendo que algunos abogados son casualmente abogados que han defendido personas del espionaje ilegal", expresó.

Y cerró sobre el tema: “El ver que uno puede agredir, insultar, poner carteles en la vía pública, llevar horcas a la plaza, prender fuego como el Ku klux klan; como hicieron con Cristina y no pasa nada, considero que si se hubiera detenido a estas personas automáticamente, estos tipos no hubieran llegado tan lejos, pero parecía que todo valía”.