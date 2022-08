Causa Vialidad: las contradicciones del juez que se reunió con Bullrich

El juez dio los motivos de la visita con Bullrich, sin embargo no coinciden con la descripción hecha en Casa Rosada. La irregularidad en las fechas.

El juez del Tribunal Oral Federal 2, Jorge Gorini, explicó los supuestos motivos que lo llevaron a reunirse en 2018 con la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en la Casa Rosada. El magistrado fue recusado por el abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, al considerar que, al reunirse con Bullrich, lo estaba haciendo con una de las denunciantes de la causa de Obra Pública cuando ya tenía el caso asignado y por eso podía ser parcial a la hora de evaluar el caso.

La irregularidad en el motivo de la reunión

Gorini alegó que los motivos de sus encuentros con Patricia Bullrich fueron dos: el primero fue evitar que trasciendan imágenes de los ex funcionarios detenidos como en el caso de Amado Boudou, y el segundo fue para renovar su custodia personal luego de un caso de inseguridad que dice haber sufrido en el marco de la causa por el encubrimiento del Atentado a la Amia. Sin embargo, el Registro de Audiencias de los funcionarios tiene motivos completamente distintos. En el registro al que tuvo acceso El Destape figuran que se encontraron para tratar un tema legislativo vinculado al delito de narcotráfico.

"Una de ellas (reuniones) responde al siguiente motivo: se habían difundido imágenes del entonces ex vicepresidente Amado Boudou en pijama, descalzo, en momentos a proceder a su detención. Frente a eso, nosotros habíamos resuelto las sentencias de la Tragedia Once, esto había sido recusado en Casación y quedaba pendiente un recurso de queja en la Corte Suprema. Ante la inminencia de la resolución de esa incidencia y la posibilidad de que hubiera que materializar las detenciones de todas las personas que habían sido condenadas, solicité una entrevista con la ministra para manifestarle como presidente del Tribunal para que no se difundiera material de las personas al momento de ser detenidas", afirmó Gorini.

El juez hizo el descargo en el alegato del Tribunal Oral Federal 2 por la causa Obra Pública luego de que Beraldi adelantara el pedido de recusación. "El segundo motivo ocurre con motivo de un hecho de inseguridad personal que sufrí a consecuencia de mi participación un juicio oral que fue el encubrimiento del atentado a la AMIA. Sufrí personalmente un hecho de seguridad muy sugestivo, por el cual me reuní con la entonces ministra de Seguridad, Cecilia Rodríguez. La ministra puso un dispositivo de seguridad personal a cargo de la Policía Federal Argentina. De manera posterior, se produce la transferencia de la policía Federal a la Policía de la Ciudad. Entonces quedó medio en stand by de mi seguridad cuando el juicio estaba todavía en ciernes. La amenaza potencial del hecho de inseguridad seguía vigente. Me reuní con la ministra con el objetivo de que se mantenga mi protección", completó el juez.

En el Registro Único de Audiencias figuran tres visitas de Gorini. La primera fue en 2016 en un encuentro con el entonces Subsecretario de Articulación Judicial, Guillermo Soares Gache, con quien dialogó acerca de su seguridad personal. La segunda reunión fue con Bullrich en junio de 2017 cuando hablaron, según el registro, de temas de corrupción en las fuerzas de seguridad. El último encuentro que figura fue en agosto de 2018 para dialogar de "proyectos de ley para la lucha contra el narcotráfico".

La irregularidad en las fechas de la reunión

Gorini alegó que se reunió para evitar que se conozcan imágenes de las detenciones por la causa de la tragedia Once y que no vuelva a haber difusión como ocurrió con Boudou. Sin embargo, las fechas de las reuniones son dudosas. De acuerdo al registro, los encuentros con Bullrich fueron en junio de 2017 y en agosto de 2018. La detención de Amado Boudou fue en noviembre de 2017, es decir cinco meses después de la primera reunión y 10 meses antes de la segunda.

Por otra parte, Gorini explicó que el motivo de la detención era la inminencia del fallo de la Corte Suprema por los recursos que presentaron por la Tragedia de Once. Sin embargo, la Corte Suprema resolvió las condenas por la Tragedia de Once en septiembre de 2020, es decir dos años después de la última reunión con Bullrich.