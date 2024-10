En medio de la emergencia económica en Catamarca, Jalil viaja por el mundo: "Berlín, Londres, Roma"

Con un porcentaje del 55,9% en el Gran Catamarca, Jalil utiliza "bienes del Estado" para realizar giras por Europa.

Las medidas establecidas por el gobernador Raúl Jalil provocaron una crisis económica sin precedentes en Catamarca. Mientras el porcentaje de pobreza del primer semestre registrado en el Gran Catamarca fue de un 55,9% y se encuentra vigente la "emergencia económica", el senador nacional Flavio Fama (UCR) apuntó contra el mandatario por "los viajes a Europa" que forman parte de su agenda.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Fama exclamó: “¡Cómo tiran plata, por favor!”. En este sentido y con un tono irónico, el senador comenzó a enumerar las ciudades del viejo continente que visitó el Gobernador en los últimos meses. “Berlín, Londres, Roma, a visitarlo al Papa, a China y a un montón de lugares con comitivas de 15, 20 personas con la tuya”, expuso el legislador.

La emergencia económica obtuvo la sanción definitiva el 30 de mayo de este año con la votación en el Senado. Durante su tratamiento en la Cámara de Diputados de la Provincia, la oposición se negó al proyecto del Ejecutivo: "Los legisladores del oficialismo avanzarán por el imperio de los números aprobando la Emergencia mientras el Gobernador tiene un pie en el avión con una comitiva muy importante", había dicho el legislador Tiago Puente en esa sesión, también del radicalismo.

La ley sancionada establece la "emergencia económica, financiera, administrativa y educativa del Estado provincial" por el término de un año, prorrogable por uno más. Entre sus artículos, impulsa los retiros voluntarios y dispone que “no se podrán efectuar contrataciones o designaciones de personal”, exceptuando las áreas de salud, educación y seguridad.

No obstante, el Gobernador no perdió tiempo y realizó varias giras donde "se usan los bienes del Estado". El viaje a Berlín se concretó en febrero de este año, en el marco del Primer Encuentro Alemán-Argentino de Minerales Críticos. En dicha ocasión, Jalil participó del encuentro por formar parte de la Mesa del Litio. En ese contexto, viajaron todos los mandatarios que conforman este espacio junto a la ex secretaria de Minería de la Nación Flavia Royón.

En Londres, Jalil junto a los gobernadores que conforman la Mesa del Cobre, participó del “London Metal Exchange Week 2024” (LME Week) concretado a principio de mes. En Roma, estuvo acompañado por legisladores, intendentes, artesanos, caciques y funcionarios, quienes participaron de distintas actividades que culminaron con una audiencia con el Papa Francisco.

En ese marco, Fama puso en duda lo conseguido por las comitivas catamarqueñas en los viajes oficiales y apuntó contra los recortes que sufren los diversos sectores: “Yo no puedo creer, mientras los hospitales siguen sin gente, mientras las escuelas siguen en reparaciones sin personal, Raúl Jalil ‘pancho’ en avión se va a Tinogasta y al interior”, cuestionó el senador.

Jalil anunció que creará un insólito Ministerio en Catamarca: "Soledad"

El gobernador Jalil aseguró que "está analizando" crear un nuevo Ministerio o Secretaría que "se dedique a lo que es el mundo de la soledad", una medida que se contradice con la reducción del gasto público que pregonan desde el Poder Ejecutivo.

"Estamos en una nueva hora de la humanidad, la inteligencia artificial, la robótica. En Catamarca ha bajado la tasa de natalidad más de un 50%, ha aumentado más de un 30% la gente que vive sola", expresó Jalil en diálogo con Radio Rivadavia.

Pese a esta iniciativa, que es diametralmente opuesta a lo que plantea Milei -que se jacta de dejar "afuera" Ministerios desde que llegó a la Presidencia-el catamarqueño viene dando signos de acercamiento con el libertario: le aportó tres diputados que votaron a favor de la Ley Bases y le pidió a otra legisladora que no se presente a tratar el veto universitario, favoreciendo al oficialismo.

Si bien consideró que "es importante mantener el equilibrio fiscal y las cuentas ordenadas" también planteó que "hay que ser cuidadoso cuando manejamos las políticas de Estado". "Hoy no sirve el conflicto, hoy sirve el diálogo, tanto con el peronismo como con el Gobierno nacional", destacó.