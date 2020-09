El gobernador Axel Kicillof, junto al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, lanzaron desde Chascomús los detalles del Fondo Especial para la Reactivación del Turismo y la Cultura. “A pesar de la pandemia habrá temporada de verano”, afirmó el Gobernador durante el anuncio. Si bien el mandatario no dio mayores detalles al respecto, se mostró positivo con la situación: “Ya vamos a tener noticias de cómo vamos a tener aún, en condiciones realmente adversas, la mejor temporada de verano. Y creanmé que vamos a trabajar con todos los intendentes para ello, para que la temporada sea parte de la transición de esta pandemia".

El fondo para el turismo repartirá $300 millones a 133 de los 135 distritos bonaerenses. Los únicos dos municipios que no formarán parte son Tordillo, ciudad que no adhirió al programa, y Tandil, aunque en este caso fue una decisión política. Al respecto, Costa resaltó: “La ciudad de Tandil dejó de lado nuestras medidas y protocolos de seguridad epidemiológica” y agregó: “Se apartó de las normas de la Provincia por lo que no entrará en este programa”.

Por su parte, Kicillof aprovechó la oportunidad y realizó una crítica en sintonía con Nación respecto de la meritocracia: “Estos días se está discutiendo la cuestión del mérito, entendido éste como un esfuerzo, como algo que uno merece poniendo trabajo, energía y ganas. Pero, ¿de qué mérito podemos hablar sino hay igualdad de oportunidades? Ese no es mérito es una forma de hablar sin decirlo de la desigualdad y la discriminación”.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Vamos a trabajar con todos los intendentes para que la temporada de verano sea la mejor", afirmó Kicillof COMPARTIR:

Además, agregó que “alguien que tiene ideas y pone esfuerzos no llega, porque no hay igualdad de oportunidades. Esta pandemia nos muestra que no todo depende de lo individual, porque nos pone restricciones, nos resta oportunidades y tal vez alguien que es un fenómeno y pone todo, no puede llegar al sustento que antes tenía porque la pandemia le sacó las oportunidades”.

Respecto del Fondo Especial para la Reactivación del Turismo y la Cultura será respaldar a los establecimientos en todo el territorio de la Provincia con recursos para la compra de insumos y materiales para la reapertura, el mantenimiento y la adaptación a los nuevos protocolos sanitarios.

Para que un espacio o emprendimiento ligado al turismo o a la cultura pueda ser tenido en cuenta como beneficiario del Fondo, es requisito que se haya inscripto en el Catálogo Turístico y Cultural (TyC), lanzado por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, y que haya sido validado por su municipio. Cada ciudad recibirá hasta un máximo de $20 millones y, para el reparto de los recursos, se contemplarán diversos criterios, como la cantidad de establecimientos inscriptos por municipio o la adecuación de los distritos a la normativa sanitaria nacional y provincial.

En poco más de dos meses, ya se anotaron más de 10 mil establecimientos de los municipios de la Provincia como museos, bibliotecas, teatros, centros culturales, productoras, salas de cine, hoteles, campings, estancias y espacios de turismo gastronómico, entre otros. El Catálogo TyC permanecerá abierto a nuevas inscripciones en el sitio www.catalogotc.gba.gob.ar , con el fin de ampliar la base de datos de dos sectores caracterizados por la informalidad y de visibilizar la diversidad y las necesidades del entramado turístico-cultural de la Provincia, lo que permitirá diseñar políticas más específicas y dirigidas.

Durante el anuncio estuvieron presentes la vicegobernadora Verónica Magario y los intendentes Daniel Cappelletti (Brandsen); Jorge Ferraresi (Avellaneda); Francisco Echarren (Castelli); Sebastián Ianantuony (General Alvarado); Osvaldo Dinápoli (General Belgrano); José Rodríguez Ponte (General Lavalle); Juan Manuel Álvarez (General Paz); Guillermo Montenegro (General Pueyrredon); Gonzalo Peluso (Magdalena); Alejandro Dichiara (Monte Hermoso); Lucas Ghi (Morón); Martín Yeza (Pinamar); Hernán Y Zurieta (Punta Indio); Julio Zamora (Tigre); Gustavo Barrera (Villa Gesell); y Jorge Eijo (General Belgrano).