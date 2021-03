La escritora Beatriz Sarlo se molestó con una periodista que le hizo una pregunta antes de que ingrese a los tribunales de Comodoro Py donde declarará como testigo en la causa por la vacunación VIP. Sarlo había contado en Todo Noticias (TN) que le habían ofrecido una vacuna "por debajo de la mesa" y luego explotó el escándalo cuando el periodista Horacio Verbitsky contó que fue vacunado por su cercanía a Ginés González García.

"No tengo la menor idea, porque no conozco la causa. Fijesé lo que me está preguntando: en una causa que no conozco me consulta si la infomación es relevante", sostuvo Sarlo a Radio La Red antes de ingresar a Comodoro Py.

La periodista le replicó que la información que había dado era relevante cuando lo comentó, pero la ensayista negó: "De ninguna manera, nunca dije que fuera relevante". El periodista Luis Novaresio dijo que Sarlo le había comentado el día anterior que estaba agobiada por la situación y que no iba a hablar con la prensa. "Tiene preparados mails", sostuvo.

Sarlo además sostuvo que "tiene ética" y que por ese motivo no se vacunó contra el coronavirus. La jueza María Eugenia Capuchetti concentró varias denuncias y comenzó a investigar el caso junto al fiscal Eduardo Taiano, quien imputó en el caso al ex ministro de Salud, Ginés González García y a varios integrantes del Ministerio de Salud.

Sarlo contra periodista de TN: "No voy a tolerar un juicio ético"

La escritora Beatriz Sarlo había encendido la polémica cuando reveló que le habían ofrecido la posibilidad de inocularse la vacuna Sputnik V "por debajo de la mesa" y que ella lo rechazó. Ahora, fue interpelada por el periodista Osvaldo Bazán acerca del hecho y su reacción no fue la mejor.

"Prefiero morirme ahogada de Covid", aseguró Sarlo en aquel momento y dio lugar a las suspicacias. Este lunes, en la señal de noticias TN, la intelectual se refirió de vuelta sobre el tema pero le bajó el tono: "Fue una sugerencia vaga".

Pasaron más de diez días de aquella declaración y la escritora se mantuvo en silencio sobre sus dichos. Otra vez en el mismo canal, retomaron la polémica. En concreto, Bazán le preguntó si denunciará el hecho en la Justicia y afirmó que no lo hará