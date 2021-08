Carla Vizzotti desmintió a TN: "No hay vacunas en heladeras"

La ministra de Salud le contestó a un periodista de TN por la fake news y acusó que malinterpretan datos.

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, respondió a las constantes fake news que buscan desprestigiar el operativo de vacunación contra el coronavirus llevado a cabo por el Gobierno, que afirman que las vacunas están guardadas en heladeras sin ser aplicadas. "No hay ninguna vacuna contra el coronavirus en la heladera", admitió la ministra en declaraciones a la prensa cuando arribó esta mañana al aeropuerto de Ezeiza y aseguró que el proceso de distribución es "sostenido cuando hay ingresos grandes de dosis".

Con firmeza, Vizzotti le respondió al cronista de TN Norberto Dupesso y a otros periodistas que denuncian que las vacunas están estacionadas. Por ejemplo, Dupesso reprochó que haya "1,8 millones de personas no hay recibido la segunda dosis, los mayores de 60 años representan el 77 % de los muertes y de pronto nos encontramos con que hay 5 millones de dosis en heladeras que no son distribuidas". También manifestó su disconformidad el infectólogo Eduardo López, quien dijo que tener 5 millones de dosis en heladeras es un "fracaso" del sistema.

Frente a estas acusaciones, Vizzotti volvió a remarcar que la logística del operativo de vacunación "es un proceso de una complejidad bien grande": "Me llama la atención que no se entienda, parece que fuera una estrategia para decir que las vacunas están en la heladera cuando no es así. Las vacunas están en constante movimiento desde que llegan al país y se distribuyen en las provincias".

La ministra indicó que "leer el monitor público de vacunación no quiere decir que esas vacunas estén en la heladera". "Tiene una complejidad bien grande que hemos explicado varias veces y que no entiendo que no se comprenda. Por ahí es una estrategia para decir que las vacunas están en la heladera", afirmó.

Según los datos actualizados de esta mañana en el Monitor Público de Vacunación, en todo el país fueron distribuidas 44.491.834 dosis de vacunas contra el coronavirus , de las cuales fueron aplicadas 39.605.804.

El Ministerio de Salud de la Nación afirmó que "lejos de ser un fracaso" la distribución de vacunas contra el coronavirus en todo el país "es un gran logro del sistema" y explicó que el stock de dosis "no es inamovible, está vivo" y en permanente movimiento.



"Lejos de ser un fracaso, el proceso de sacar las vacunas de Ezeiza, controlar la temperatura, volver a empaquetar, mandar a las provincias y que las provincias lo distribuyan a todos los vacunatorios de su territorio, es un gran logro del sistema", destacó en las últimas horas un comunicado de la cartera de Salud.

En este sentido, se señaló que "el stock de vacunas no es inamovible, está vivo, en permanente llegada y distribución" y consideró que "este tipo de afirmaciones es desconocer las complejidades de llegar desde Ushuaia a la Quiaca, que se hace en tiempo récord".