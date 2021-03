Provincia investiga denuncias de irregularidades en la campaña de vacunación

A diez días de que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunciara la posibilidad de denunciar irregularidades en el plan de vacunación (a través de una opción en la web vaunatepba.gba.gob.ar), hasta el momento hay ocho denuncias que se encuentran bajo investigación

Lego del escándalo nacional de los “vacunados VIP”, el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, detalló el funcionamiento de la nueva herramienta. “Desde que comenzó a funcionar, recibimos 2.529 consultas, de esa cifra, 2.217 fueron desestimadas porque no eran denuncias, sino que era gente que, por ejemplo, llamaba y decía que se había anotado pero no le habían dado un turno, hecho que no es una irregularidad”, apuntó.

De esta forma, quedaron 312 consultas que fueron consideradas. “Unas 135 eran supuestas irregularidades, pero 127 fueron desestimadas porque eran cuestiones generales”, explicó Bianco y agregó: “En esas 127 que fueron descartadas, había consultas de la gente que decía tener problema para llenar el formulario de inscripción, ya que habían puesto mal el apellido o el teléfono y no se podía editar, así que ese tema lo estamos resolviendo. También tuvimos 110 consultas de gente que, cuando ingresaba su número de DNI, aparecía el nombre de otra persona. Eso lo trabajamos y lo solucionamos con el RENAPER, lo que ocurría es que se ingresaba el número de enrolamiento o libreta cívica y se cruzaba con el del DNI de otra persona”.

De esta forma, de las primeras 2.529 consultas, sólo 8 pasaron los filtros correspondientes y están en proceso de investigación, es decir, el 0,3%. “Estamos trabajando con ocho denuncias”, afirmó Bianco y detalló: “2 corresponden a Tandil, donde se habrían vacunado dos personas que no correspondería aún; en otro municipio del conurbano tenemos una denuncia que había gente de PAMI que se había vacunado pero en este caso corresponde”.

También, detalló: “En otro distrito denunciaron que se vacunaron docentes universitarios, pero éstos forman parte de los grupos priorizados; en otra ciudad denunciaron que un funcionario, su esposa y su suegra se vacunaron. En ese caso comprobamos que el funcionario no se vacunó, que su esposa sí porque está a cargo de uno de los laboratorios que analizan los estudios de PCR y están en contacto directo con el virus, y su suegra también se vacunó porque le tocó el turno; y finalmente en otra cuidad del interior denunciaron es que se vacunaron menores en una escuela y estamos averiguando”. Si bien hasta el momento “no fue necesario iniciar un proceso sumarial”, el funcionario explicó que continuar investigando cada una de las denuncias.