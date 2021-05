Pese a la desmentida, Bullrich ratificó sus dichos sobre el pedido de coimas del Gobierno a Pfizer

Sin pruebas y no conforme con la desmentida del laboratorio, la exministra de Mauricio Macri insistió con sus acusaciones y desafió al presidente Alberto Fernández.

El laboratorio farmacéutico Pfizer desmintió a la presidenta del principal partido opositor (PRO), Patricia Bullrich, y aseguró que el Gobierno no le pidió coimas, tal como había afirmado la presidenta del PRO. Sin embargo, ratificó sus declaraciones a través de un hilo de Twitter en el que aseguró: "El comunicado de Pfizer no niega nada de lo que yo digo". No conforme con esto, en diálogo con LN+ desafió a Fernández: “Apunte a sus funcionarios, no a quienes dicen la verdad”.

Más tarde, la exministra de seguridad habló en Radio Mitre sobre sus declaraciones difamatorias e insistió con su postura. "El revuelo es que 7 millones de argentinos deberían estar vacunados“, expresó evasiva. A continuación, sobre el comunicado que lanzó el laboratorio estadounidense, sostuvo que “en ningún momento niega que se le haya pedido un intermediario” ya que su operación desliza que lo que el Gobierno quiso hacer fue poner un intermediario en la negociación.

"Lo dicen de una manera, digamos, poco clara. Lo que dice el comunicado es que no recibieron peticiones de pago", insistió Bullrich pasando por alto los recaudos del laboratorio antes de lanzar la comunicación. Al tiempo que sumó: "La coima no la recibió Pfizer. Pfizer no pudo firmar el contrato porque Ginés González García pidió poner un socio argentino".

Mientras Bullrich daba su entrevista, Alberto Fernández se expresó a través de su cuenta de Twitter sobre las acusaciones de la macrista, al igual que lo hizo el exministro de Salud Ginés González García y el propio laboratorio farmacéutico. Ambos denunciarán ante la Justicia a la exfuncionaria de Cambiemos. "He instruido a mis abogados que el próximo día lunes inicien las acciones legales pertinentes contra quien ha lanzado tan vergonzosa difamación", adelantó el Presidente.

El conductor del ciclo, Pablo Rossi insistió con las declaraciones del presidente mientras Bullrich evadía el tema. Bullrich mantendrá su mentira hasta las últimas consecuencias puesto que se defendió al expresar que "en vez de apuntar a quienes dicen la verdad, debe apuntar contra sus funcionarios". A continuación, le dirigió un mensaje al presidente de la Nación: "Que me convoque mañana a la Casa de Gobierno y yo se lo explico”.