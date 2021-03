El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, cruzó fuerte a la campaña mediática que se montó para intentar instalar que hubo irregularidades en la adjudicación de vacunas en la provincia de Buenos Aires. "Es mentira y un ataque absolutamente canalla contra mi esposa y mi familia", resaltó Kicillof.

Las versiones malintencionadas de algunos medios macristas, entre ellos TN, tergiversaron la declaración judicial de la escritora Beatriz Sarlo, quien admitió que la dosis contra el coronavirus que le ofrecieron no fue "por debajo de la mesa".

El gobernador aseguró que luego de la denuncia de la ex diputada nacional Elisa Carrió del 22 de diciembre por envenenamiento pensó en hacer una campaña con 100 personajes influyentes para alentar a la ciudadanía a vacunarse.



"Más pública, más arriba de la mesa no se me ocurre porque la idea era que se vacunaran y se sacaron una foto para terminar con ese tremendo trabajo que se estaba haciendo para desprestigiar la vacuna", enfatizó.

NOTICIA EN DESARROLLO...