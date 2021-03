El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires Axel Kicillof se refirió al revuelo mediático por la declaración de Beatriz Sarlo y señaló que "este es un buen caso para reflexionar si son medios periodísticos o un órgano de propaganda de determinados sectores".

En diálogo con El Destape Radio (FM 107.3), el mandatario provincial insistió en aclarar que "en este caso está el papel de algunos intelectuales presuntos para legitimar estas campañas mediáticas para generar odio" y destacó que "en una pandemia esos medios siguen en una permanente impostura". “Militaron contra la vacunación, es el colmo", cuestionó. Asimismo destacó que “ayer anticipé que la tapa de Clarín iba a decir lo mismo. Me va mejor prediciendo los medios que a algunos economistas del establishment".

En ese marco, el gobernador remarcó que "Sarlo dijo que no iba a ir a la Justicia si no la llamaba un fiscal" pero que "sorpresivamente la llamó un fiscal en una causa que no tiene nada que ver", e insistió en la crítica a los medios concentrados: "Esta tapa de Clarín estaba escrita y no se iban a tomar el trabajo de registrar lo que pasó en la realidad".

“No dejaron que la realidad les arruine una operación”.

“Ahora el efecto está logrado y el daño está hecho. Millones de personas leyeron esa mentira", afirmó. De todos modos, indicó que “nada de esto me va a distraer. El objetivo es parar la campaña de vacunación". En esa línea, cuestionó un procedimiento realizado en un hospital provincial: “Allanaron un hospital y la gente no se pudo vacunar. Alguien lo va a tener que explicar”.

Además, comparó la situación con otros sectores del país. Analizó en el caso de las vacunas VIP que “el Gobernador Gerardo Morales dijo que vacunaron hasta los perros y gatos y no fue noticia” y sobre las filas de los jubilados, apuntó que “pasó algo digno de mención en la Ciudad y esto contribuyó para taparlo”.

“Ayer, mientras esto pasaba, nosotros vacunamos a 47 mil personas”, remarcó Kicillof. Y destacó, a diferencia de CABA “en Provincia no privatizamos la vacunación y estuvimos preparados para que no haya amontonamientos”. “Estamos vacunando 50 mil personas por día y podemos acelerar el ritmo si entran las vacunas. La gente está ansiosa por vacunarse y eso es un triunfo. Hicieron campaña para que la gente no se vacune”.