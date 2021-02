El oportunista mensaje de Mauricio Macri sobre la vacuna

El ex mandatario Mauricio Macri lanzó en sus redes sociales un oportunista mensaje luego de que se conociera la situación con Ginés González García. Incluso, el ex presidente, salió a hablar dos días después de lo ocurrido y un 24 horas después de que Carla Vizzotti haya reemplazado al ex ministro de Salud tras la decisión de Alberto Fernández.

Macri, que en su gobierno dejó vencer millones de vacunas y quien pasó de Ministerio a Secretaría la Salud, lanzó un oportunista mensajes en redes sociales. "Repudio que el gobierno, desde el propio Ministerio de Salud, haya facilitado la vacunación VIP para amigos y partidarios. Comparto la indignación de los argentinos frente a aquellos que decidieron ponerse por delante de tantas otras personas de riesgo", escribió casi dos días después de que se conozca la situación.

En ese sentido, el actual líder del PRO, quien militó contra la cuarentena, contra los infectólogos y contra la vacuna sostuvo que se dará la vacuna. Aunque aclaró: "Ante las reiteradas consultas sobre si me he vacunado, quiero aclarar que no me di ninguna vacuna contra el coronavirus y tampoco lo voy a hacer hasta que el último de los argentinos de riesgo y de los trabajadores esenciales la haya recibido".

La medida fue adoptada por la ministra de Salud, Carla Vizzotti, quien este domingo firmó la resolución para autorizar, con carácter de emergencia, la vacuna SARS COV-2 que es desarrollada por Sinopharm junto con el Laboratorio Beijing Institute of Biological Products de la República Popular China.

La decisión se tomó luego de que la ANMAT le recomendara a la cartera sanitaria tomar la medida. De esta forma, es una de las primeras decisiones de Carla Vizzotti al frente del Ministerio de Salud. Se trata de una vacuna inactivada, lo que significa que porta una versión del virus alterada genéticamente que le impide reproducirse y desarrollar la enfermedad, según reveló la propia cartera.