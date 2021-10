El Garrahan denuncia demoras en la Ciudad para vacunar contra el COVID a niños

Lo aseguró el médico pediatra y miembro del Consejo de Administración del Hospital Garrahan, Oscar Trotta, quien enfatizó que todos los vacunatorios de CABA están en condiciones para vacunar a los niños sin comorbilidades. Desde el Gobierno porteño ratifican la vacunacion a niños con comorbilidad.

Ante el preocupante avance de la variante Delta del COVID-19 en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) Y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), desde el Consejo de Administración del Hospital Garrahan exigieron al Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta avanzar con la vacunación contra el COVID-19 de niños entre 3 y 11 años sin comorbilidades para proteger a toda esta población.

Es que, actualmente, el Gobierno de CABA inició solo la vacunación a menores de 3 a 11 años con factores de riesgo mientras que en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ya se avanzó con todo ese grupo etario general. "No hay nada que justifique que no se hice la campaña de vacunacion en todos los menores de 3 a 11 años, no se justifica la demora en la Ciudad de Buenos Aires porque las vacunas están​​", sostuvo el médico pediatra y miembro del Consejo de Administración del Hospital Garrahan, Oscar Trotta, en diálogo con El Destape.

"No hay razón de no iniciar el esquema en todos los menores porque las dosis están y solo falta que el Gobierno porteño lo inicie", enfatizó el profesional. Por su parte, autoridades del Gobierno de la Ciudad remarcaron a este medio que se estaba avanzando con los grupos priorizados de menores de 3 a 11 años con factores de riesgo y aún no estaba definida la fecha para avanzar con el grupo etario en general.

En esta línea, aclararon que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está llevando adelante el plan estratégico de vacunación, en sus distintas etapas que están definidas en base a criterios epidemiológicos específicos, como la exposición al virus o el riesgo a enfermedad grave. Asimismo, remarcaron que todas las vacunas que llegan a la jurisdicción son aplicadas.

En tanto, el directivo del Garrahan sostuvo que en el Hospital ya recibieron 800 dosis para los chicos con comorbilidad y eso ya lo están aplicando por lo que se podría ya iniciar la etapa con los niños sin factores de riesgo porque "hay capacidad operativa para que en forma simultáneamente se apliquen las vacunas a todos los ninos todos los vacunatorias". "Realmente nos preocupa esta demora porque la cepa Delta ataca a la población vulnerable que son los niños no vacunados y los focos de concentración estan en las escuelas", enfatizó.

"Hay evidencia y reportes en dónde la prevalencia de la Delta se vio en las poblaciones pequeñas que no fueron vacunados, lo que se llama focos de concentración en las escuelas", agregó el médico pediatra en diálogo con este medio.

Medida del Garrahan ante la demora de CABA

En este marco, el profesional adelantó que si en los próximos días desde el Gobierno porteño no toman una determinación con este grupo etario realizaran una comunicación al Gobierno nacional para definir los pasos a seguir para avanzar de manera independiente con la vacunación de menores de entre 3 y 11 años sin comorbilidades.

"Nosotros dependemos por jurisdicción de la distribución y esquema que impone el Gobierno de CABA por el acuerdo al que se llegó en el Cofesa por eso es que no llegan las vacunas porque CABA no dispone el esquema de vacunación para los chicos", aclaró y completo: "Necesitamos partida para los chicos sin comorbilidades".