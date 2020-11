El presidente Alberto Fernández anunció que la Argentina comprará 25 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus. Será entre diciembre y la primera quincena de enero. El mandatario dijo que él mismo la usará para inmunizarse contra el COVID-19. La noticia se conoció luego de un viaje que hizo la viceministra de Salud, Carla Vizzotti, a Rusia para interiorizarse sobre el tema.

La agencia Sputnik confirmó la novedad. "Estarían en condiciones de darnos 10 millones de cada una de las dos dosis (que requiere la vacuna), las podemos tener en diciembre acá y en los primeros días de enero podríamos tener, según me dicen, 15 millones de dosis más", detalló hoy Fernández.

"Tengo dos muestras que me mandaron de Rusia al comienzo de la discusión (para la adquisición), pero no me parece justo que yo me vacune y otros argentinos no puedan vacunarse, más allá de que yo sé la responsabilidad que tengo", dijo el mandatario.

Además, confirmó que Vizzotti viajó a Moscú para concretar la adquisición de estas 25 millones de dosis de la vacuna. "A diferencia de otros que fabricaban vacunas, no teníamos en Argentina un interlocutor con el que pudiéramos hablar; entonces personalmente combiné un viaje a Rusia de la viceministra de Salud, Carla Vizzotti, y Cecilia Nicolini, que es una asesora mía en mi condición de presidente", explicó.

El acuerdo se concretó tras este viaje que se mantuvo en reserva hasta hoy y ocurrió entre el 17 y el 26 de octubre. Ante estas negociaciones, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, sostuvo en los últimos días que el distrito empezó a capacitar 2000 enfermeros y personal de hospitales para cuando esté lista la vacuna contra el COVID-19. Por otro lado, agregó que "el primer sector vacunado será el personal de salud".