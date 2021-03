“No estoy en campaña electoral, la provincia de Buenos Aires está en campaña pero de vacunación y no vamos a parar de vacunar”, afirmó el gobernador Axel Kicillof desde el Hospital del Bicentenario en Ituzaingó, lugar en el que, junto al Presidente de la Nación, Alberto Fernández, recorrieron el operativo de vacunación y celebraron haber superado el millón de vacunados y vacunadas.

“Hoy nos dimos cuenta que íbamos a vacunar al argentino o argentina un millón, pero la verdad es que ayer batimos otro récord y ya vacunamos a 40 mil bonaerenses y nos pasamos, y se nos adelantó porque fuimos más rápido de lo esperado”, confesó Kicillof y agregó que en la Provincia “tenemos 3.800.000 de inscriptos, es un triunfo en sí mismo”, a través de la página vacunatepba.gba.gob.ar.

En ese sentido recordó que “no hay que olvidar que en este país hubo una campaña intensa y muy prolongada contra las vacunas, pasamos una pandemia al principio luchando con un barbijo, la distancia y el alcohol en gel contra un virus peligrosísimo, y apareció la vacuna y la alegría de saber que la historia cambiaba”.

“Si me hubieran dicho que los dirigentes iban a decir que la vacuna era veneno, no lo hubiera creído por lo dañino y lo malo que eso sería, además de disparatado; pero sí, así fue, en Argentina tuvimos hasta denuncias penales que decían que en vez de estar curando estábamos matando”, afirmó el mandatario provincial.

Por otra parte recordó que “este hospital hoy está abierto por una decisión política de nuestro presidente Alberto, pero sobre todo por la lucha del pueblo de Ituzaingó que sabía que necesitaba este hospital para que no fuera abandonado”. Además agregó que “venimos de un gobierno que decidió no abrir hospitales, convertir en una especie de triunfo no abrir más hospitales en la provincia de Buenos Aires, cuando, si hay algo que necesitamos es más infraestructura de salud”.

Para finalizar, el Gobernador dijo que “empezamos dar vuelta un página horrible como es la pandemia y pasar a un capítulo de vacunación, de reactivación de la economía y de generación de empleo”.

Del acto participaron Alberto Descalzo, intendente de Ituzaingó, Luana Volnovich, directora ejecutiva del PAMI, el ministro de Salud provincial, Daniel Gollan, y el viceministro, Nicolás Kreplak, entre otros.