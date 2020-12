El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lanzó un potente mensaje contra los opositores que critican a la vacuna rusa y contra los antivacunas: "Es momento de dejarse de joder", dijo.

Fue en conferencia de prensa tras anunciar el masivo plan de vacunación en ese distrito y tras haberse dado la Sputnik V contra el Covid-19 en medio de la pandemia. Allí dedicó unos minutos a hablar sobre parte del macrismo.

"En lo que yo confío es en el ANMAT. Pero no es que confío hoy. El que no confía en el ANMAT que abra el botiquín y tire todo a la basura", afirmó. Se refería al Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. Se trata del organismo que aprobó la vacuna rusa. Siguió Kicillof: "Que la vacuna comunista, la vacuna soviética. No solo no saben de vacunas sino que tampoco saben de historia. Porque hay que ser muy obtuso o muy malo y muy dañino para cuestionar la vacuna por su procedencia", lanzó.

"Los invitaría a que por una vez den una mano y ayuden, ayuden un poco, hay gente que dejo vencer miles de vacunas y ahora habla de que si hay que vacunarse o no. Con esas también había que vacunarse", manifestó Kicillof en un claro tiro directo contra el macrismo y su secretario de Salud, Adolfo Rubinstein. Y cerró con todo el gobernador: "Me parece que es momento para dejarse de joder, es momento para dejarse de joder". En broma aclaró Kicillof entre risas: "Fui técnico recién, espero que se haya entendido".

Antes, Kicillof, había dicho que haber comenzado con la vacunación en la Argentina "es un sueño cumplido" y explicó cómo será el proceso inicial para lograr evitar contagios por el coronavirus. "Es una realidad. Haber empezado el proceso es un sueño cumplido. Empezamos la larga marcha de la curación, esto es un hito de la ciencia internacional. Será largo, pero hay una perspectiva muy diferente. Hubo una gestión oportuna y rápida para conseguirla", afirmó el mandatario provincial.