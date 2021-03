El presidente del Partido Justicialista, José Luis Gioja, criticó duramente la repudiable protesta de la oposición el último sábado, que usó bolsas mortuorias pare simbolizar presuntas víctimas que no recibieron las vacunas contra el coronavirus. El sanjuanino comparó ese método de protestar con los festejos de parte de la oligarquía por la muerte de Eva Perón en 1952.

Gioja denunció que "algunos que están en la vereda de enfrente que no quieren la democracia". "Lo que pasó el sábado son sectores marginales de la política, fue bochornoso", analizó el diputado nacional y presidente del PJ nacional. "Trabajan solo con odio y resentimiento y eso no tiene que tener cabida, no se puede jugar con la muerte ni pedir la muerte de determinados dirigentes" exclamó el dirigente peronista, quien recordó que "en el '55 (año del golpe de Estado contra Perón) pintaban 'viva el cáncer' y hoy ponen bolsas mortuorias con nombras de dirigentes".

Asimismo, destacó: "Tienen que hacer oposición y no destrozar el sistema democrático. Es lamentable que Patricia Bullrich acompañe eso. Deberían desprenderse de esos sectores".

Gioja se refirió además al discurso de Alberto Fernández, que se realizará con una ceremonia distinta por los protocolos de coronavirus. "Hemos vivido un año intenso, hay mucho para decir y ratificar. El discurso de hoy va a convocar a todos los argentinos".

Por último, dijo: "El PJ va a tener sus nuevas autoridades encabezadas por el presidente" "Creo que le va a ir bien al Gobierno en las elecciones. Se va a imponer ante las noticias falsas y las fake news".