El ex senador nacional Miguel Ángel Pichetto perdió los estribos al aire de un programa de televisión luego de que el dirigente social Juan Grabois lo criticara por poner en duda el funcionamiento de la vacuna rusa Sputnik V en vísperas de su arribo al país: "Le pido al Gobierno que me diga por qué no compró la Pfizer", fue el disparador que desató el conflicto.

“Hay que ser muy serio para realizar una crítica de esto, por lo menos desde el punto de vista científico”, enfatizó el líder de la CTEP Durante su paso por Todo Noticias y calificó como una irresponsabilidad hablar de libertad condicional a las medidas de confinamiento tomada, a la vista de las medidas internacionales en la actualidad.

“Las visiones sobre si la cuarentena fue más o menos larga, si hubo libertad condicional, cuando en Uruguay que es donde vacacionan todos ellos han puesto al Ejército a cuidar las fronteras, me parece que es una actitud irresponsable, desleal con el país y que me resulta repudiable", agregó.

Ofendido por la interrupción, Pichetto aseguró que en la Argentina no se puede opinar, a lo que Grabois le respondió: "No, vos podés opinar y yo puedo replicar tu opinión. Lo que pasa es que a la gente como vos, que está acostumbrada a gozar de las mieles del poder le gusta que la adulen. Y yo no estoy para adular a un tipo que pasó del ultramenemismo al ultraduhaldismo, al ultrakirchnerismo, al ultramacrismo".

Ya acorralado, el ex compañero testimonial de fórmula de Mauricio Macri estalló en ira y comenzó a disparar descalificaciones: "No soy ultrakirchnerista ni usurpador de tierras. No veraneo en Punta del Este. Me he expresado con total buena fe”. "Vivís de los pobres ", exclamó Pichetto y Grabois lo dejó pedaleando: "Vos vivís del Estado desde que tengo uso de razón".

Las descalificaciones continuaron durante varios minutos, con falsos intentos de las conductoras por moderar los gritos entre ambas partes.