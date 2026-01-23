Trafigura exportó petróleo de Vaca Muerta a EE.UU. a través de un nuevo oleoducto en Bahía Blanca

Trafigura, el gigante mundial del comercio de combustibles y energía, acaba de concretar una exportación de petróleo proveniente de Vaca Muerta a través del nuevo oleoducto Derivación, una alternativa más que tiene el país para despachar crudo no convencional por el océano Atlántico.

El envío de 71.000 metros cúbicos (m3) de petróleo fue desde la refinería que tiene Trafigura en Bahía Blanca. El nuevo oleoducto permitió cargar directamente el crudo a un buque de 228 metros de eslora en Puerto Rosales.

Exportación

Es la primera exportación de petróleo no convencional producido en Vaca Muerta que se exporta mediante el nuevo oleoducto construido específicamente para mejorar la operación de Trafigura en la refinería que tiene en Bahía Blanca. Esta terminal se suma a la de la empresa Oiltanking Ebytem en el mismo puerto.

La compañía concretó la exportación desde la Posta de Inflamables N°3 en Puerto Galván, utilizando el sistema logístico de la Refinería de Bahía Blanca y el Oleoducto Derivación recientemente inaugurado por Trafigura. La carga la adquirió de productores de petróleo de la cuenca Neuquina.

Trafigura fue fundada en 1993 y comercializa los combustibles de la marca Puma Energy. En los últimos 30 años se convirtió en un actor central en la logística y suministro de materias primas en el mundo. Transporta a 150 países productos petroleros, metales, minerales, gas y energía desde donde se producen hasta donde se consumen.

Oleoducto

El aspecto central de la operación de exportación fue el uso de este nuevo oleoducto, una inversión estratégica realizada por Trafigura junto con Oldelval (Oleoductos del Valle), que permitió la conexión directa del sistema troncal con el nuevo caño, eliminando restricciones operativas y optimizando la capacidad de operación.

El oleoducto Derivación de Trafigura tiene 14 pulgadas y 11 kilómetros de extensión y fue inaugurado en noviembre. La obra demandó una inversión de US$ 30 millones. El ducto permite que la operación de carga tenga una conexión directa con el oleoducto troncal de Oldelval, que comienza en Allen (Río Negro) y termina en Puerto Rosales en Bahía Blanca.

El barco que transporta la carga de crudo es el VS Pride. Y la carga concreta del petróleo al buque se realizó entre los días 26 y 30 de diciembre. Trafigura ya había exportado en tres oportunidades cargamentos simulares al que concreto en enero, pero lo hacía mediante el transporte de petróleo en camiones.