Franja Morada retuvo la conducción de la FUA

Piera Fernandez De Piccoli, en representación del brazo universitario del radicalismo, será la nueva titular del órgano de representación de los estudiantes universitarios.

Franja Morada retuvo la conducción de la Federación Universitaria Argentina (FUA). Este sábado se realizó el congreso de la entidad que representa a los estudiantes universitarios, en la que Piera Fernandez De Piccoli fue electa presidenta.

En el 31° Congreso Ordinario de la FUA, que se realizó en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, el Frente Reformista - Universidad Pública y Gratuita (Lista 3) resultó ganador con un total de 322 votos, que representan un 47% del total de los delegados de la asamblea.

En segundo lugar se ubicó el Todos por la Universidad Pública (Lista 10) con 59 votos, una coalición de agrupaciones peronistas y kirchneristas, que ocupará la Secretaría General. Finalmente el Frente integrado por el MNR + Sur (Lista 13) obtuvo un total de 57 votos y la Izquierda en la FUA (Lista 17) 35 votos.

Según se indicó, se acreditaron más del 65% de los delegados, dado que La Cámpora y algunos sectores del oficialismo del gobierno nacional no ingresaron al Congreso.

Fernández De Piccoli, que sucederá al radical Bernardo Weber en la conducción, es estudiante de la Universidad Nacional de Río Cuarto y militante de Franja Morada. La flamante titular de la FUA señaló que vinieron "a debatir y definir cuales son los lineamientos que todo el movimiento estudiantil debe encabezar en los años que se vienen".

"En ese proceso esta FUA tendrá el desafío de incorporar una agenda moderna, dinamizadora y de innovación hacia el interior de las universidades", planteó, para liego enumerar: "Vayamos con trayectos académicos más breves, por innovación curricular incorporando perspectiva de género y una mirada ambiental; que hagamos formación en oficios, que incorporemos innovación tecnológica y que vayamos por un plan integral de inversión que nos permita erradicar la brecha digital que tenemos en las universidades”

El Congreso fue transmitido por streaming y por pantallas en la Plaza Houssay, en la que más de 5000 estudiantes de las diversas fuerzas políticas aguardaron por los resultados de la votación.

Denuncias de fraude

Un día antes de las elecciones, agrupaciones universitarias vinculadas al peronismo denunciaron este viernes a Franja Morada de llevar a cabo un fraude en los comicios de la FUA. En ese marco, presentaron un amparo ante la justicia porque aseguran que el radicalismo impugnó e intenta proscribir la representación de 88 centros de estudiantes.

Las agrupaciones que integran el Frente Malvinas Argentinas encabezaron una conferencia de prensa. En ese marco, Diego Arellano, presidente de la Federación Universitaria de Avellaneda, enfatizó que “la Federación Universitaria Argentina es la iniciadora de grandes hitos políticos en el país y no puede ser que esté atada a la arbitrariedad de una fuerza política” y agregó que “la FUA debería ser la garante de organizar la demanda de nuestros compañeros a lo largo del país”.

“La Franja Morada tiene reticencia a los centros de estudiantes que no somos parte de las universidades tradicionales, nos bajan el precio y creen que no valemos lo mismo”, remató Arellano, que forma parte del grupo de organizaciones denunciantes, compuesto, entre otros, por la Juventud Universitaria Peronista, el Movimiento Universitario Evita y La Cámpora.

Desde Franja Morada cuestionan la presentación y aseguraron a El Destape que "si bien los mandatos de la federación nacional fueron prorrogados, esto no fue así en las federaciones regionales y los centros de estudiantes". En estos dos años, donde el sistema universitario no fue ajeno a las restricciones sanitarias, señalaron que "en la gran mayoría de las universidades se pudo normalizar el funcionamiento de los centros de estudiantes y realizar elecciones" y que "todos los centros de estudiantes que participan de este congreso realizaron sus elecciones dentro del plazo establecido por el estatuto de la federación", que es de 18 meses antes de la realización del Congreso. En relación a esto, aseguran que solo son 49 los centros de estudiantes que presentaron actas de sus elecciones realizadas hace más de 2 años y no los 88 que dicen las agrupaciones peronistas.

Por último, advirtieron que "en el expediente judicial que iniciaron con el amparo van a tener que explicar por qué tildan de ilegítimo un Congreso que ellos mismos convocaron junto con el resto de los responsables políticos de las agrupaciones estudiantiles" y argumentaron que "todas las actas de la Junta Ejecutiva de la FUA a través de la cual fue abordado el proceso de convocatoria y organización del Congreso están suscriptas por todos sus miembros".