“Hasta que no estemos en condiciones de decir que todos y todas tienen igualdad de acceso a la Universidad no vamos a haber concluido nuestra tarea”, afirmó Axel Kicillof esta semana que pasó en el mismísimo Rectorado de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). El Gobernador realizó estas declaraciones en un acto en el que el gobierno nacional cedía tierras a la UNLP para la construcción de un nuevo Polo Científico.

Kicillof aprovechó el evento para reflexionar respecto de la importancia de la creación de nuevas casas de Estudios: “La gestión anterior no priorizó la educación; veníamos de una época donde algunos preguntaban para se habían abierto tantas universidades. La ex Gobernadora y el ex Presidente tienen derecho a pensar que no sirve, tienen derecho a no abrir nuevas instituciones. Pero eso hay que ponerlo sobre la mesa porque la sociedad tiene que decidir sabiendo todo”. Y agregó: “Para nosotros faltan más Universidades en la Provincia. Y faltan porque en el interior todavía no hay igualdad de oportunidades, es así. Si un chico o una chica tiene que mudarse para poder estudiar entonces la gratuidad no es tal”.

En el Día de la Gratuidad de la Enseñanza Universitaria el debate está planteado ¿Cuál es el impacto de la existencia de nuevas Universidades en el conurbano bonaerense?

El observatorio permanente de la Universidad Pedagógica Nacional (UNIPE) realizó un estudio en el que detalla que la “tasa bruta de asistencia a universidades” aumentó del 36,11% al 47,52% en el Gran Buenos Aires entre 2009 y 2018, siendo este año el último con información disponible. El mismo indicador señala que entre 2008 y 2015 la representación de los dos quintiles de más bajos ingresos creció ampliamente en el acceso a la Universidad Pública por sobre el promedio: hubo más de 41 mil nuevos y nuevas estudiantes universitarios en el conurbano bonaerense de hogares de sectores populares.

Además esos dos quintiles de más bajos ingresos del conurbano fueron los que más evolucionaron en la matrícula de Universidades Nacionales. En el período 2008-2015 la matrícula en universidades nacionales en el quintil más pobre del conurbano creció un 47%, y el quintil siguiente creció un 95%.

Los casos de Moreno y Quilmes

La Universidad Nacional de Moreno realizó un “Informe sobre el perfil de los ingresantes al Ciclo 2017”, del cual se observó que, 8 de cada 10 inscriptos e inscriptas fueron los primeros y primeras en ingresar a una Institución de Educación Superior dentro de sus familias. Por su parte, la Universidad Nacional de Quilmes, a través del Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto, espacio en el que se organiza, gestiona, preserva y difunde la producción científica, académica, artística y cultural, entre otros objetivos, muestra un ascenso respecto de las y los inscriptos, así como también de los y las egresadas.

Uno de los informes que realizaron exhibe la evolución de la cantidad de estudiantes desde su creación en 1989 a la actualidad. En 2015 se anotaron 18.369; en 2016 22.505, en 2017 22.815, en 2018 24.693 y el año pasado 26.037. La cantidad de egresados y egresadas también fue en aumento: En 2015 fueron 14,421, en 201615.563, durante 2017 se diplomaron 16.641; en 2018 17.704 y el año pasado fueron 18.586.

Universidades frente al COVID-19

Durante el 2020 y en medio de una pandemia, el Consejo provincial de Coordinación con el Sistema Universitario y Científico, a cargo de Florencia Saintout, detalló cómo las Universidades bonaerense elaboraron estrategias de control, prevención y monitoreo del coronavirus. Trabajaron en el fortalecimiento del sistema sanitario público junto a científicos, científicas, docentes e investigadores e investigadoras que elaboraron ventiladores mecánicos, respiradores, dispositivos para protección en unidades de transporte y protectores corporales, máscaras en impresoras 3D, alcohol en gel, barbijos, camisolines y kits sanitarios.

También llevaron adelante acciones solidarias para mitigar el impacto social, y elaboraron respuestas para los sectores productivos y económicos respecto a las consecuencias de la pandemia. Se abocaron a los y las trabajadoras de la economía social, pymes y comercios.

Además la continuidad pedagógica en entornos virtuales y el acompañamiento de las trayectorias estudiantiles estuvo asegurada.

En ese sentido, Saintout afirmó a El Destape que “el contexto que vivimos permitió volver a comprender por qué las universidades son tan importantes. Hemos visto cómo todo el sistema universitario se ha puesto al servicio del Estado para acompañar un momento dramático como el que vivimos casi todo este año”.

Además explicó que “tenemos un gobierno que ha vuelto a apostar por la ciencia, la tecnología y la educación pública, y que con la innovación científica se trabajó en la búsqueda de la vacuna, la creación de kits e insumos, las acciones solidarias para mitigar el impacto social, y ni hablar la continuidad pedagógica en entornos virtuales y acompañamiento de las trayectorias estudiantiles”.