Elecciones 2023: el encuentro familiar entre Sergio Massa y Cristina Kirchner que reveló el Pato Galmarini

El padre de Malena Galmarini y suegro del ministro de Economía y precandidato a Presidente comentó detalles de la relación de Massa con la vicepresidenta y Daniel Scioli.

El dirigente peronista Fernando "Pato" Galmarini habló de la relación de su yerno, Sergio Massa, con el embajador en Brasil, Daniel Scioli, en el marco del inicio de la campaña para las elecciones 2023. Además, reveló que hace pocos meses el precandidato presidencial invitó a comer en su casa a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

"Me impactó menos de lo que suponía porque suponía que iba a ser finalmente candidato", admitió Galmarini acerca del anuncio de la candidatura de Massa, esposo de su hija Malena Galmarini, aunque aclaró, en diálogo con El Destape Radio, que "no tenía la plena seguridad (de que Massa iba a postularse a presidente) porque no la tenía nadie hasta ese viernes a la nochecita".

La relación de Massa y Scioli

El "Pato" Galmarini también se refirió a la relación de Massa con Scioli, quienes mantuvieron una enemistad histórica que tuvo un nuevo capítulo cuando el exgobernador bonaerense fue obligado a bajar su candidatura presidencial.

Aun así, ambos parecieron reconciliarse en los últimos días, al menos públicamente, ya que el ministro de Economía recibió a Scioli en el Palacio de Hacienda el último jueves y, el domingo, anunció que el fallido precandidato será nombrado “Asesor Especial para la Agenda Internacional del Ministerio" ad honorem.

Al respecto, Galmarini señaló: "Los que nos hemos peleado terminamos siendo bastante más amigos que con los que no nos peleamos. Tengo muchísimos amigos con los que en la vida militante nos habíamos enojado por cosas duras, y sin embargo después el peronismo se impuso y los dos queríamos pagar el café".

El "Pato" contó que lo vio a Massa en el cumpleaños de su hijo, Sebastián Galmarini, el último sábado, y relató que los invitados se le acercaron al precandidato "no para decir lo que tenía que hacer sino para darle un abrazo en agradecimiento, porque se animó a hacer lo que yo creo que va a ser: presidente de la Nación". Y elogió: "Tiene una audacia, una decisión y una vocación, por lo que también le va a ir bien como ministro de Economía".

La relación entre Massa y Cristina

Además, Fernando Galmarini contó desde adentro cómo ve la relación entre su yerno y la vicepresidenta, Cristina Kirchner. "Hace tiempo que es una relación de mucho respeto y cariño y están muy bien" luego de "alguna tenisón y algunas broncas", explicó. Previo a 2019, ambos dirigentes mantenían una gélida relación luego de acusaciones de "traición" a Massa desde el kirchnerismo por su ruptura en 2013 y sus declaraciones sobre que la exmandataria "debería estar presa".

En ese marco, el "Pato" reveló que "hace dos o tres meses" estuvieron "comiendo los tres", en referencia a Cristina, Massa y Malena Galmarini en la casa de la titular de Aysa y actual precandidata a intendenta de Tigre.

Más allá de esos momentos de encuentro de tipo familiar, el ministro de Economía y la vicepresidenta mantuvieron en los últimos meses reuniones de trabajo regulares en el despacho de la propia Cristina en el Senado. "Ha mejorado todo como mejoramos siempre nuestras relaciones, aunque a veces tengamos disputas. Es posible porque así es la vida de las personas", cerró el exdiputado nacional y exsecretario de Deportes.