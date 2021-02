Un comité de expertos para transparentar el plan de vacunación

"Fortaleceremos los dispositivos y acciones que garanticen la equidad en el acceso a las vacunas, monitoreando el cumplimiento de la planificación prevista", adelantó Carla Vizzotti en el agradecimiento expresado en las redes al presidente Alberto Fernández por la confianza al designarla ministra de Salud. Se aguarda que la semana que viene lleguen al país las esperadas dosis de Sinopharm y el nuevo cargamento de Sputnik V, con lo que se iniciaría el tramo más intensivo de la campaña de vacunación justo luego de la salida de Ginés González García, envuelto en la polémica por la aplicación a funcionarios y amigos. El Gobierno buscará revertir la situación con un operativo eficiente y transparente, cuya primera señal será dar a conocer un detalle de quiénes se vacunaron sin que les correspondiera y el anuncio de la creación de un comité de expertos que de ahora en más se encargará de realizar un monitoreo permanente -en paralelo al que ya existe en Salud- para garantizar que estos hechos no vuelvan a repetirse.

El éxito de la campaña de vacunación es un capital político fundamental para el Gobierno, por lo que urge que el affaire que salió a la luz en las últimas horas quede rápidamente atrás. Fue lo que conversaron Fernández y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, con Vizzotti el viernes a la noche en la Casa Rosada cuando quedó resuelto el reemplazo. Todavía no está determinado quiénes continuarán en el ministerio, recién el lunes la nueva ministra anunciará los integrantes de su equipo. Lo más probable es que Alejandro Costa, actual subsecretario, pase a ocupar su lugar como secretario. También es posible que el mismo lunes se detalle el listado de quiénes se vacunaron en el Ministerio, esquivando el correspondiente de pedido de turno. En ese listado, se explicará a quiénes efectivamente les correspondía y cuya única irregularidad fue haberse vacunado en una oficina del ministerio en vez de un hospital, y a quiénes no les correspondía en absoluto por no tener la edad ni formar parte de grupos de riesgo. El listado abarcará funcionarios, empresarios y allegados.

En cuanto a la campaña en general, como explicó Vizzotti en su tuit, se profundizarán los controles internos para hacer una trazabilidad más clara acerca de la llegada, traslado y distribución de las dosis. Y la novedad será la conformación de un doble control, a través de la creación de un comité de expertos que funcionará de manera externa, que harán un seguimiento de la misma información, de manera de garantizar la accesibilidad a los datos. "Se va a buscar fortalecer todo lo que sea chequeo de datos, tanto a nivel interno como externo. Es la mejor manera para que estos hechos no se repitan", explicaba un alto funcionario.

Como no quieren repetir los anuncios de dosis que luego no llegan, en Gobierno no querían confirmar la cantidad que arribará en los próximos días. Las versiones indican que se esperan un millón de Sinopharm y otro tanto de la Sputnik V, pero no hay certezas. "Supuestamente estarían llegando, pero no puedo asegurar nada", esquivaba un funcionario al tanto de las negociaciones. Estaba previsto que en estos días Vizzotti viajara nuevamente a Moscú para rearmar el cronograma de la llegada de dosis con las autoridades del Instituto Gamaleya. Dado su nueva responsabilidad, la reemplazará la asesora presidencial Cecilia Nicolini, quien ya la acompañó en su anterior viaje a Rusia.

Por otro lado, como parte de su agenda en México, esta semana Alberto Fernández, junto a su par Andrés Manuel López Obrador, visitarán el laboratorio Liomont donde se fabrican las 22 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca-Oxford destinadas a la Argentina. "Pero, según nos dijeron, para esas también falta. Con suerte las estaremos recibiendo para mediados de abril", adelantaban en Gobierno. Habrá que tener paciencia.