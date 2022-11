Feinmann sugirió que Cafiero será candidato en 2023 y el canciller lo cruzó: "Fakeman"

El canciller desmintió la versión que dejó trascender el periodista y afirmó: "Como militante peronista, mi convicción es que Alberto Fernández debe ir por la reelección".

El periodista Eduardo Feinmann lanzó que Santiago Cafiero piensa en ser candidato a Presidente en 2023, si Alberto Fernández decide no presentarse. El canciller salió a cruzarlo en Twitter para desmentir la información."La imaginación de Eduardo Fakeman es absurda", afirmó el dirigente peronista con ironía al hacer un juego de palabras entre el apellido de Feinmann y la "fake news" (falsa noticia) que dio.

Feinmann, en su programa de Radio Mitre, recordó una nota de Clarín publicada el fin de semana, en donde se afirma que “fantasías hay para todos y todas” y en la que se decía que un ministro del actual Gabinete se reunió con un empresario de medios para informarle que, si Alberto no se postulara, él estaría dispuesto a presentarse en nombre del presidente. “El empresario pensó que lo estaba cargando, pero era en serio. Me puse a averiguar quién es el que se postula. Tengo entendido de muy buena fuente que es Santiago Cafiero, dickhead Cafiero se quiere postular si a Alberto no le da”, afirmó Feinmann.

Minutos después,a través de su cuenta de Twitter, Cafiero citó esa frase y apuntó: "La imaginación de Eduardo Fakeman es absurda y su obsesión también. Como militante peronista, mi convicción es que Alberto Fernández debe ir por la reelección". Asimismo, sumó: "Lo importante hoy: el presidente llegó a Bali para participar del G20. Seguimos trabajando. Hay mucho por hacer".

Al rato, en las redes sociales comenzó a circular un curioso meme con la imagen del periodista vestido de superhéroe y una leyenda que hace alusión al comentario del canciller: "Eduardo Fakeman".