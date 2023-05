El hallazgo de un científico sobre "Wado" de Pedro y otros líderes mundiales

El ministro del Interior comparte una lista de "políticos con tartamudez" junto a Joe Biden y Winston Churchill. El periodista Gabriel Levinas había dicho que la sociedad argentina "no está preparada" para tener "una persona tartamida" como Presidente.

El descalificante comentario del periodista Gabriel Levinas y el posterior repudio que llegó después y entre los que se destacaron dirigentes del Frente de Todos y Juntos por el Cambio, llevó a la tartamudez a ser uno de los temas del que más se habló en las últimas horas. En ese marco, un hallazgo derrumba la teoría del periodista macrista para desacreditar al funcionario. Es una lista internacional sobre "políticos con tartamudez" y en la que figuran el expresidente de Estados Unidos Joe Biden y el exprimer ministro británico Winston Churchill, entre otros.

"En Wikipedia Wado de Pedro figura en la lista de políticos que tartamudean, junto a otros invotables como Winston Churchill y Joe Biden. Y el emperador Claudius (que también rengueaba y era medio sordo)", anunció Ernesto Resnik con ironía sobre los dichos de Levinas. El periodista macrista había dicho: "Si vas a poner una persona que es tartamuda como candidato a presidente, sabés que en la Argentina va a fallar porque la sociedad no está preparada para eso".

En la publicación de Wikipedia, hay una serie de listas con famosos y figuras con disfluencia en el habla. En la de políticos, además de los ya nombrados, figuran también el emperador de Roma Claudio y el exprimer ministro de Finlandia Matti Vanhanen. Otro de los nombres, además de políticos británicos y portugueses, es el del exalcalde de Napolés Antonio Bassolino.

"¿Hay alguien que tenga tartamudez?", preguntó el ministro De Pedro en el marco de la entrega de notebooks en la localidad bonaerense de Merlo, el viernes pasado. El funcionario brindó unas palabras ante los estudiantes a quienes les reconoció: "Yo tengo una disfluencia en el habla". Tras preguntar si otros y otras tienen este trastorno, fueron varias las manos levantadas. Ante ellos y al resto de los que estaban allí, se comprometió: "Vamos a trabajar para ser una sociedad mejor, aceptarnos como somos y buscar lideres positivos que corten con la situación del bullying".

Las frases se dieron a conocer hoy con un video subido a las redes sociales del ministro y llegan luego de los repudiables dichos de Levinas. "Si vas a poner una persona que es tartamuda como candidato a presidente, sabés que en la Argentina va a fallar porque la sociedad no está preparada para eso", analizó Levinas y su comentario fue repudiado por dirigentes tanto del Frente de Todos como Juntos por el Cambio.

De Pedro todavía no le contestó públicamente a Levinas, pero a través de sus cuentas de TikTok y Twitter, publicó un fragmento de lo que fue su discurso en Merlo. "Vamos a cortar con una sociedad con discursos de odio para construir una sociedad mejor", afirmó. "Una Argentina justa, libre, soberana e inclusiva para todos y para todas", cerró.

Repudio a Levinas por sus dichos contra De Pedro

Dirigentes del Frente de Todos y referentes de Juntos por el Cambio se solidarizaron con Eduardo 'Wado' De Pedro y repudiaron las expresiones "descalificantes" y "de odio" expresadas por Gabriel Levinas.

Para la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, "lo que dice Levinas no es solo discriminación" sino también "violencia política para tratar de sacar de la cancha a un adversario". En declaraciones a Radio 10, la funcionaria señaló que "es lo que intenta la ultraderecha" que pone al adversario "no como alguien con quien hay que discutir política, sino con alguien que directamente no puede existir o ser".

Esto también #EsViolenciaPolítica y es discriminación y es odio, y es todo lo que queremos que termine de una vez. Y por eso vamos a seguir luchando, junto a grandes compañeros como @wadodecorrido

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, sostuvo que "la expresión de Levinas no es solamente contra la tartamudez sino contra 'Wado' porque es tartamudo". En declaraciones formuladas esta mañana a C5N, afirmó: "No solo es descalificante ante una problemática que puede tener cualquiera sino la imposibilidad de ser elegido por eso".

En tanto, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidades, Ayelen Mazzina, consideró "inadmisible la agresión de Levinas" al señalar que apeló "a su tartamudez para definir sus capacidades para ejercer un cargo público". Y remarcó: "Queda claro que, para lo que la sociedad no está preparada, es para seguir soportando el odio y la violencia que emana de algunos sectores".

La secretaria Legal y Técnica de la presidencia, Vilma Ibarra, manifestó "todo su repudio" a las declaraciones de Levinas al afirmar que "es violencia política y discriminación" y que son "expresiones de odio que nos dañan como personas y como sociedad".

Por otro lado, el precandidato a presidente por la UCR, Facundo Manes, sostuvo que "el impedimento para ser servidor público es servirse de lo público, pero para nada un problema neurológico". En diálogo con Radio La Red, Manes señaló que De Pedro hizo un tratamiento por su tartamudez y que "ha mejorado muchísimo"