Todos los conflictos de Soberanía Nacional en Argentina: pérdidas, cesiones y conquistas.

El 20 de noviembre se conmemora un nuevo día de la Soberanía Nacional. Con motivo de recordar la Vuelta de Obligado llevada adelante por Juan Manuel de Rosas en 1845, desde 1974 se hizo oficial esta efeméride.

En un nuevo aniversario de la gesta lleva adelante por el Restaurador, en El Destape repasamos todos los conflictos de Soberanía Nacional que Argentina ha tenido a lo largo de su historia.

Todos los conflictos de Soberanía Nacional a lo largo de la historia argentina:

La vuelta de Obligado

El motivo principal por el que se celebra este aniversario. Esta batalla se llevó adelante en las aguas del río Paraná. Un 20 de noviembre, pero de 1845, el Ejército argentino se enfrentó ante las fuerzas anglo-francesas que tenían intenciones de tomar el control comercial del litoral y evitar el control aduanero de Buenos Aires.

La victoria de los criollos sonó fuerte a lo largo de todo el mundo, haciéndose eco de la decisión con la que Argentina hizo respetar el ejercicio de su soberanía.

Sin ir más lejos, fue el propio José de San Martín quien le expresó a su amigo Tomás Guido la proeza llevada adelante por el cuerpo armado argentino en una histórica epístola que se hizo pública:

Grand Bourg, 10 de mayo de 1846. Mi querido amigo: Sarratea me entregó a mi llegada a ésta su muy apreciable del 12 de enero; a su recibo ya sabía la acción de Obligado. ¡Qué iniquidad! de todos modos los interventores habrán visto por este “hechantillón” (en francés, échantillon: en español, muestra) que los argentinos no son empanadas que se comen sin más trabajo que el de abrir la boca: a un tal proceder, no nos queda otro partido que el de no mirar el porvenir y cumplir con el deber de hombres libres, sea cual fuere la suerte que nos depare el destino; que por mi íntima convicción, no sería un momento dudosa en nuestro favor, si todos los argentinos se persuadiesen del deshonor que recaerá sobre nuestra Patria, si las naciones europeas triunfan en esta contienda, que en mi opinión es de tanta trascendencia como la de nuestra emancipación de la España. Convencido de esta verdad, crea usted mi buen amigo, que jamás me ha sido tan sensible, no tanto mi avanzada edad, como el estado precario de mi salud, que me priva en estas circunstancias ofrecer a la patria mis servicios, no por lo que ellos puedan valer, sino para demostrar a nuestros compatriotas, que aquella tenía aun un viejo servidor cuando se trata de resistir a la agresión la más injusta y la más inicua de que haya habido ejemplo...”.

La conformación del mapa argentino con el paso de los años

La República Argentina muestra un mapa actual que es así desde el año 1885. En ese entonces, se estableció el control total de la actual región de Chaco.

Años atrás, en 1853, se incorporaron al mapa las provincias de Salta y Jujuy (cedidos por Bolivia). Luego de la guerra de la Triple Alianza (1864-1870) se tomó como botín de guerra el territorio de Formosa y la mitad de Misiones. En 1978, en plena Guerra del Pacífico, Argentina avanzó hacia la conquista de la región patagónica. En 1883, la República logró tomar el control de esa región.

Canal de Beagle

Corría el año 1971 cuando se inició una disputa con Chile. El problema era un paso estratégico en el Canal de Beagle. Ambos países tomaron la determinación de someterse al arbitrio del Reino Unido y en 1977 la sentencia fue a favor de los trasandinos.

Ante esta situación, el Gobierno de facto argentino le ordenó a las Fuerzas Armadas la ocupación del territorio el día 22 de diciembre de 1978. Luego de decretarse esta directiva, y ante la posibilidad de desatarse un enfrentamiento, la junta militar decidió volver atrás. Con una guerra cerca de explotar, fue el Papa Juan Pablo II quien debió intervenir para frenar este conflicto.

En 1984, y con Raúl Alfonsín como presidente democrático, se llevó adelante un referéndum en el que se decidió firmar un tratado de paz con Chile. El mismo se firmó en diciembre y significó un hito por la participación social en la toma de decisiones de la Soberanía Nacional.

Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur

Argentina cuenta con derechos soberanos en estos territorios desde comienzos del siglo XIX. De hecho, en 1820 se extendió el primer aviso de pesca en dicha región. Este territorio está bajo administración de la provincia mencionada. Las Islas Malvinas, en tanto, es una zona que cuenta con una soberanía en litigio con el Reino Unido de Gran Bretaña. Las negociaciones fueron rechazadas por los británicos, luego de la guerra entre ambas naciones por la soberanía de este territorio.

Islas Malvinas

Las Naciones Unidas consideran que las Islas Malvinas es un territorio con soberanía pendiente. Por un lado, el Reino Unido lo administra y por el otro, Argentina reclama que lo devuelvan.

La guerra por el mismo se desató en 1982, por orden de las Fuerzas Armadas argentinas y el Gobierno de facto liderado por Leopoldo Galtieri. Esto desencadenó un enfrentamiento que duró pocos meses y terminó con la rendición de Argentina. Luego de este episodio, las negociaciones se han frenado.

Con la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, Argentina avanzó en reconocimientos sobre derechos soberanos en Malvinas. Ya en época del mandato de Mauricio Macri, estas políticas han denotado un retroceso importante en materia diplomática y soberana.

Atentado a la Embajada de Israel y AMIA

Ocurrieron el 17 de marzo de 1992 y el 8 de julio de 1994 respectivamente. El atentado a la embajada y consulado de Israel terminó con la vida de 22 personas y dejó 242 heridos. El ataque afectó a la soberanía nacional, ya que el ataque fue dentro de este territorio. Por otro lado, en el atentado a la AMIA hubo 86 muertes. En 2007, en una declaración ante la ONU, Néstor Kirchner sostuvo que "la soberanía argentina fue víctima en dos oportunidades de ese accionar. En 1992 se atentó contra la Embajada de Israel, en 1994 contra la sede de la AMIA". El discurso se realizó junto a familiares de personas que perdieron la vida en esos ataques.

Además, ese día Néstor Kirchner añadió: "No puede tolerarse la acción de los responsables del terrorismo ni de quienes los auspicien, financien o protejan, sean estos personas o países".

Intentos de asentamientos estadounidenses en Argentina

El Comando Sur de Estados Unidos (delegación del Pentágono que controla y vigila América del Sur y Caribe con impunidad diplomática) cuenta con 76 bases en Latinoamérica. En Argentina se intentaron establecer tres bases en Vaca Muerta, el Litoral y Tierra del Fuego. En el año 2012, de hecho, se intentaron sentar bases en Neuquén y el pueblo reclamó contra esta directiva. Por ese motivo, se impidió que esto suceda.

En el mismo año, y por expresa voluntad de Cristina Fernández de Kirchner, se impidió que Estados Unidos siente una base en Chaco. Anuló los intentos norteamericanos y tanto los senadores como diputados nacionales se manifestaron contra esta voluntad del país estadounidense.

En tanto, Estados Unidos exige que se le ceda el ejercicio de la soberanía territorial mientras permanezca en el lugar donde se instala, y no acepta intervención de justicias locales para casos delictivos llevados adelante por miembros de su equipo. En Argentina no han logrado ingresar.