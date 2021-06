Tolosa Paz destrozó a Lousteau y Melconian y expuso la interna macrista

La titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales participó de un tenso debate en TN. Antes, habían cuestionado al oficialismo el ex titular del Banco Nación y el senador radical.

La titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, participó de un tenso debate en el canal de noticias TN y destrozó a Martín Lousteau y Carlos Melconian. Además, deschavó las diferencias que hay en Juntos por el cambio y así dejó expuesta la interna macrista.

Fue luego de que el Indec diera a conocer este miércoles los datos de la inflación del mes de mayo. Además, Tolosa Paz cruzó a la senadora de Juntos Por el Cambio, Laura Rodríguez Machado en A Dos Voces. En dicho programa, antes habían estado cuestionando al oficialismo el ex titular del Banco Nación, Carlos Melconian y el senador nacional Martín Lousteau.

“Lousteau, Melconian, fueron partícipes necesarios del fracaso económico del gobierno de Mauricio Macri, entonces escucharlos causa un poco de impresión, tener recetas mágicas cuando han gobernado durante cuatro años y han dejado esta bomba”, comenzó su intervención Tolosa Paz. Además, ironizó sobre la interna que atraviesa la oposición: “El único cambio que proponen es el cambio de domicilio de Bullrich (Patricia), Vidal (María Eugenia); no se sabe dónde van a estar”.

Luego respondió a los cuestionamientos que hizo Rodríguez Machado al proyecto del oficialismo para reducir tarifas de gas en “zonas frías”. “El 50% de las localidades beneficiadas están gobernadas por Cambiemos, es un gran mentira”, apuntó. Y se metió en la interna macrista mostrando las diferencias entre sus dirigentes: “Las contradicciones de Cambiemos van quedando más expuestas, nuestro Presidente ha sido claro y ha dado cumplimiento a cada una de las promesas que hizo en campaña”.

“Cuando proponemos una Argentina hacia adelante muchos diputados del radicalismo acompañan. Pareciera que halcones y palomas no se ponen de acuerdo mientras nosotros avanzamos en lo que vinimos a hacer: proteger el bolsillo de los argentinos”, enfatizó. Y defendió la política tarifaria del Gobierno del 9% de aumento, “con un trabajo muy importante de segmentación, para que los sectores que no tienen que recibir subsidios no los reciban”.

“Somos muy conscientes que la pandemia golpea y genera hartazgo en la sociedad, pero tenemos muy claro los objetivos y los pilares de la política económica que vinimos a desarrollar en función del entramado pyme”, continuó. Y concluyó: “Digan lo que digan los hombres y mujeres de Cambiemos, la sociedad sabe que lo que hemos prometido en campaña e incluso en pandemia ha sido cumplido por nuestro Presidente en cada medida que se ha tomado”.