Beatriz Sarlo confesó en el canal de noticias TN que hoy votaría por el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. La ensayista e intelectual socialista lanzó esa polémica declaración sobre su intención de voto.

"Parece ser un gobernante eficiente en la Ciudad de Buenos Aires. Frente al desastre con Macri como Presidente y luego yéndose a tomarse vacaciones al Mediterráneo, parece un político más confiable. Su gestión fue la gestión de un político confiable", aseveró Sarlo.

Sobre Larreta, Sarlo siguió con elogios: "Aparece como una alternativa. Es un político de estilo austero, sin grandes promesas". Lo catalogó de "medianamente inteligente y muy trabajador... a diferencia de su antecesor". Un palito a Mauricio Macri.

Sarlo admitió que votaría a Rodríguez Larreta

Y ahí le preguntó el periodista que la entrevistaba si lo votaría. Sarlo dijo: "No voté a Macri, ni a Cristina ni a Néstor. Con Larreta no diría jamás. No voy a decir que nunca lo votaría. Nunca votaría a Cristina. Pero Larreta no me ha dado pruebas de que nunca lo votaría".

Sarlo cruzó a Alberto Fernández

Sarlo atacó directamente a Alberto Fernández durante este domingo, al asegurar que no pensaba que “iba a rifar su destino político a la obediencia de Cristina”.

"Tenía que haber pensado que el 20% de votos que hicieron la diferencia eran de Cristina, y que eso en política se paga", reforzó a la vez que agregó que “puso en alto riesgo su capital político".