Líder de aceiteros cruzó a Daer y pidió elecciones en la CGT

El secretario general de Aceiteros, Daniel Yofra, criticó a la Confederación General de los Trabajadores (CGT) y cruzó a Héctor Daer, quien esta semana dijo que dialogará con empresarios aunque eso le moleste al diputado Máximo Kirchner.

"Si vos preguntas en la calle, el 90 por ciento de los trabajadores te dice que no confía en la CGT" afirmó Yofra y apuntó contra uno de los líderes de la central gremial: "No creo que esté facultado, porque tiene un mandato que no se lo dio nadie y debería llamar a elecciones. No creo que ningún trabajador esté de acuerdo con la postura de Daer para conducir la CGT".

Yofra reclamó elecciones en la CGT. "Hace tres años que están y no han llamado elecciones. Queremos que los trabajadores elijan a sus dirigentes", manifestó en una entrevista con El Destape Radio. "Tengo una mirada muy negativa de la CGT, porque todos los pedidos que han hecho desde los gobiernos y desde las patronales lo han aceptado sin dar una discusión. Sin siquiera darnos la posibilidad a los secretarios nacionales de dar nuestro punto de vista. Necesitamos una CGT que sea más democrática y represente a los trabajadores", afirmó el sindicalista.

En diálogo con Dady Brieva en Volver Mejores, el sindicalista continuó con su crítica contra la cúpula de la CGT y afirmó: “A los dirigentes de la CGT no les importa la opinión de nadie, sólo la que les dicen que sí a todo”. “Pretendemos que la CGT sea orgánica”, insistió.

Asimismo, Yofra opinó que los conductores de la CGT deberían ser aquellos sindicalistas que tienen bien a sus trabajadores y agregó que los dirigentes que son atacados son aquellos que luchan por los empleados de su gremio.

Por otro lado, el secretario general apuntó contra las marchas organizadas por la oposición y remarcó que “son contra los trabajadores”. En ese sentido puntualizó: “La movilización del 17 de octubre se podría hacer con todos los protocolos, porque en la virtualidad es muy fría”.