Fuerte cruce en El Destape Radio con un empresario que criticaba una medida gremial

El secretario de la Cámara Argentina de Comercio, Mario Grinman, tuvo un fuerte cruce con Nicolás Lantos a raíz de la tensión entre Mercado Libre y el sindicato de Camioneros por el encuadramiento gremial de algunos de sus trabajadores.

En diálogo con El Destape Radio (FM 107.3), el empresario criticó la medida de fuerza: "Tenemos una empresa que vale 10 veces lo que vale YPF con tremendos problemas que se lo hacen afuera. Vale 50 mil millones de dólares".

El periodista le planteó que se trató de una acción que a partir de la cual se abrió una ley de negociación, que "está previsto por la ley argentina”, y enfatizó en que el debate en Mercado Libre "tiene que ver con un convenio laboral que excede muchas cosas y contradice los derechos establecidos por la ley de trabajo".

"Por qué no le pregunta a los empleados de esa empresa si realmente quiere cambiarse de sindicato. Son práctica sindicales que no puede seguir en el futuro. Todo el mundo tiene derecho a protestar artículo 14 de la Constitución y artículo 14 bis, el derecho a trabajar. No me pueden poner un camión en la puerta”.

El empresario además cuestionó al Ejecutivo y destacó que “en estos últimos hubo situaciones que generan preocupación y dudas, como las diferencias en el propio Gobierno”. "Hay un sector del Gobierno que no quiere el diálogo con los empresarios, las actitudes de ciertos sindicalistas también. El camino no es por ahí”.

“La salida no es referenciarse en Cuba y en Venezuela”, destacó Grinman. A la vez, insistió en que “hay enfrentamientos en el propio oficialista. "Hay críticas de su propia tropa al accionar del presidente Fernández” y destacó que “el presidente Fernández tiene ganas de hacer cosas distintas pero dentro de su propio espacio no lo quieren dejar”.