"Se siente incomprendido": la llamativa revelación sobre el malestar del Presidente

Durante la emisión de su programa en Radio Mitre, el periodista Eduardo Feinmann dio a conocer detalles de lo que habría ocurrido puertas adentro del Gobierno durante el encuentro ministerial de este lunes. Según relató, Milei habría manifestado su descontento ante la falta de reconocimiento social frente a las medidas implementadas por su administración.

"También me cuentan que el presidente planteó en un momento de la reunión de gabinete que él se siente incomprendido. Él se siente incomprendido por la sociedad", sostuvo Feinmann, quien agregó que en el entorno oficial perciben cierta frustración: "Entienden en el gabinete, algunos entienden en el gabinete que el presidente está enojado con la realidad".

El reclamo interno y el cambio en las demandas sociales

Al profundizar en su análisis, el conductor describió cómo se percibe la situación desde la mirada del jefe de Estado. "Él se siente que está incomprendido, que la gente no lo entiende, que él vino a hacer una cosa y la gente ahora le exige otra cosa. Otro resultado distinto al que a él le habían exigido", detalló durante la transmisión.

En ese sentido, Feinmann reflexionó sobre la dinámica habitual entre la ciudadanía y las gestiones de gobierno: "Siempre pasa con todos los gobiernos, me parece a mí. Que cuando la sociedad le exige a un gobierno A y el gobierno le da A y la sociedad se acostumbra a ese A, después pide B. Y si el gobierno da B, después la gente se acostumbra a B y pide C. Y no sé si está mal". Ante este planteo, un panelista del equipo acotó que "la gente quiere vivir bien" y que la búsqueda del bien común representa el propósito de la política.

De la inflación al poder adquisitivo y el empleo

El periodista también remarcó que el combate contra el aumento de precios fue el eje central de las promesas de campaña, pero advirtió que las prioridades de la opinión pública comenzaron a modificarse a medida que se alcanzaron determinados resultados.

"El presidente es cierto, prometió en campaña 'voy a bajar la inflación' y lo está haciendo. Pero hoy ya no es, aparecen las encuestas, ya no es el tema de la inflación, el tema número uno. Ha pasado a ser el tema número 15, la gente ya se acostumbró y se lo agradece", señaló Feinmann.

Finalmente, concluyó que las exigencias actuales de la sociedad se orientan hacia la situación económica cotidiana: "Ahora la gente está exigiendo otras cosas. Está exigiendo quizás más dinero en el bolsillo, mejores salarios, está exigiendo empleo; aquel que lo tiene no perderlo y aquel que no lo tiene, conseguirlo".