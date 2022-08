Raid clave de Massa con el campo, la CGT y la UIA

"El Presidente y el ministro están trabajando en esa convocatoria", respondió la portavoz Cerruti sobre el encuentro con la CGT y la UIA para discutir precios y salarios, aún sin fecha. Versiones adelantaban que este viernes Sergio Massa se reunirá con la Mesa de Enlace en la localidad de Las Heras, pero en la secretaría de Agricultura decían no tenerlo en la agenda. La propuesta para el campo.

Mientras la CGT y la UIA esperan las coordenadas de la reunión para discutir de precios y salarios, se hablaba de la posibilidad de que este viernes el ministro de Economía, Sergio Massa, se encontrara finalmente con la Mesa de Enlace, una reunión clave en la estrategia de fortalecimiento de las reservas del Banco Central. En los sectores agropecuarios adelantaban que, de concretarse, casi seguro que Massa no se llevará ninguna respuesta en concreto. "Es la primera reunión. Todavía no sabemos qué quieren plantear y nuestra intención es intercambiar ideas", respondían desde las entidades agropecuarias.

Por más "súper" ministro que sea, Massa es uno solo y no se puede repartir en varios lugares al mismo tiempo. Hay muchas reuniones sectoriales que concretar en medio de las urgencias que demanda la economía, ayer concentradas en otro exitoso canje de deuda. En su primera conferencia de prensa, Massa habló de una reunión con la Mesa de Enlace y adelantó que ayer, jueves, convocaría a las entidades empresariales y a las centrales obreras. A eso, luego, el presidente Alberto Fernández le añadió que esta semana delinearían con empresas y sindicatos una hoja de ruta en lo referido a precios y salarios por los próximos 60 días.

"El Presidente y el ministro están trabajando en esa convocatoria; en las medidas, los términos y los alcances", respondió la portavoz Gabriela Cerruti cuando la consultaron por el encuentro que por ahora se mantiene en la indefinición. Desde sectores del oficialismo impulsan un aumento de suma fija para los salarios, Massa incluso había adelantado su preocupación por los sueldos que van de los 50 a los 150 mil pesos. En la CGT insisten en que la mejor forma de que los salarios no pierdan ante la inflación récord es mantener las paritarias abiertas. "El 97% de los trabajadores registrados están bajo alguna paritaria", fue otra de las definiciones de Cerruti en su conferencia de prensa.

Desde la UIA y la CGT sostenían que hay recomposiciones pactadas en cuotas que se estaban pagando y no entendían cómo podía entrar en ese esquema el aumento de suma fija. En la cúpula sindical insistían, además, que les complican mucho la pirámide salarial de cada gremio. En medio de estas idas y vueltas, en la CGT continúan con la organización de la movilización del 17 de agosto. En tanto, el encuentro del Consejo del Salario Mínimo, convocado originalmente para el 18, ya se suspendió para el 22 porque varios protagonistas estarían en plan de descanso. El encuentro Gobierno-UIA-CGT quedaba en la misma nebulosa. Tenía cierta lógica que no se definiera la convocatoria hasta tanto el Ejecutivo no terminara de pulir la posición que llevarán al cónclave.

A cambio, surgió fuerte la versión de que Massa se encontraría este viernes al mediodía con la Mesa de Enlace en la localidad bonaerense de Las Heras, noticia reproducida por varios portales. Sin embargo, desde la secretaría de Agricultura que encabeza Juan José Bahillo aseguraban no tener ese encuentro en la agenda. En las entidades agropecuarias estaban al tanto de la cita, pero también sin confirmación. Originalmente, Massa había planteado que el encuentro sería el viernes de la semana pasada, pero la posibilidad se fue postergando. Mientras tanto, el Gobierno vino trabajando en una propuesta mejorada para convencer al campo para que liquide su cosecha.

La propuesta anterior era que podrían adquirir divisas en el mercado oficial por el 30% de lo liquidado al precio del dólar ahorro y convertir el 70% restante en un depósito de libre disponibilidad con retribución variable al tipo de cambio oficial. La nueva propuesta subirá los porcentajes al 50 y 50, volviéndolo más atractivo para los productores, además de simplificar el trámite. De esa forma, los sectores agropecuarios mejorarían alrededor del 13% el tipo de cambio por la soja. Una cuestión era que los bancos todavía no tenían el esquema para hacerlo operativo, algo que recién estarían en condiciones la semana que viene.

Es una de las apuestas importantes de Economía para mejorar las reservas del Banco Central. El día que asumió, Massa habló de un compromiso de los sectores exportadores de liquidar 5 mil millones de dólares, necesarios para alejar el fantasma de una devaluación. Durante la semana pasada, los productores habrían vendido sólo 250 mil toneladas. Según los cálculos oficiales, el campo mantiene sin liquidar más de 20 millones de toneladas de soja, lo que podría traducirse en unos 14 mil millones de dólares. "La intención es intercambiar ideas. Seguro no imaginan que vamos a responder en una primera reunión, la idea es ir trabajando en temas puntuales hasta llegar a acuerdos", respondía un dirigente de una de las centrales agropecuarias.