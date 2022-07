El mensaje de Malena Galmarini a Sergio Massa tras su designación: "Primero la Patria"

La presidenta de Aysa y esposa del ahora superministro le dedicó unas palabras en las redes sociales luego de ser como oficializado superministro a cargo de tres ministerios: Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, Pesca y Ganadería.

Tras la reorganización del gabinete por parte del presidente Alberto Fernández que designó a Sergio Massa como un superministro a cargo de tres ministerios: Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, Pesca y Ganadería, la presidenta de Aysa y esposa, Malena Galmarini, le dedicó un mensaje al ahora extitular de la Cámara de Diputados de la Nación.

"Primero la Patria, después el Movimiento y luego los hombres (y mujeres). #JuntosLosCuatro Desde siempre y para siempre. #EspaldaConEspalda", escribió Galmarini junto a un álbum de ella, Massa y los dos hijos en común. Además de etiquetar al flamante superministro arrobó al Frente Renovador, el espacio creado por Massa que forma parte de la coalición gobernante.



Ahora, Massa estará cargo de las áreas económicas para "un mejor funcionamiento, coordinación y gestión". Además de esas carteras, Massa administrará también las relaciones con los organismos internacionales, bilaterales y multilaterales de crédito. El lunes, el tigrense dará a conocer el equipo que lo acompañará en esta nueva tarea.

Vuelve todo vuelve

Previo a la designación de Massa y en medio de los rumores, la titular de Aysa había publicado un mensaje que generó interrogantes sobre el futuro del dirigente.

Allí, la esposa de Sergio Massa recordó un viejo spot publicitario de la campaña del ex intendente de Tigre, cuando el Frente Renovador recién se había conformado. Con música de Axel e imágenes del dirigente recorriendo el municipio que supo gobernar, reza: "Todo vuelve/todo lo que das la vida te devuelve/si hacés el mal te vuelve/y si das amor también".

"Atrapada por el insomnio me dispuse a ordenar la biblioteca audiovisual de mi teléfono… me topé con esta “perlita. Todo vuelve, todo pasa, todo llega. Una remera que diga…" publicó Malena en sus redes sociales, y varios se preguntaron si no era el preanuncio de la eventual llegada de su esposo al gabinete nacional, algo que se venía rumoreando hasta hoy que se confirmó. Massa fue titular de la ANSES y jefe de gabinete durante el gobierno de Cristina Kirchner, en 2008. Reemplazó, en aquel momento, al hoy presidente Alberto Fernández.

Elogios y clamor por Massa

También el ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires y dirigente del FR, Jorge D'Onofrio expresó su apoyo a Massa. "No hay duda @SergioMassa Cuando más hace falta", escribió junto a una imagen del espacio massista. En esta línea, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, destacó a Massa y pidió por su designación: "Es fundamental que en estos momentos complejos todos sumemos para superar esta situación. @SergioMassa fortalecería la gestión, sumando la experiencia y la capacidad".

Por otra parte, el Jefe de Gabinete de Axel Kicillof, Martín Insaurralde, fue consultado por la posible incorporación de Massa al gabinete nacional y afirmó que “lo conozco hace muchísimos años y valoro su gran capacidad de gestión”. En la misma línea, el ministro de Infraestructura bonaerense, Leonardo Nardini, destacó este jueves el rol del titular de la Cámara de Diputados de la Nación: “Logró los acuerdos necesarios para impulsar leyes que tienen que ver con el bienestar de la gente en momentos difíciles”.