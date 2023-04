Denunciaron ante la justicia un "plan sincronizado" para atacar a Berni

La realizó una abogada y apunta directamente a Patricia Bullrich. También responsabiliza a la policía porteña. Aporta fotos y videos.

Se presentó una denuncia penal que desnuda un plan sincronizado para atacar a Sergio Berni, el ministro de Seguridad bonaerense que fue golpeado con puños, ladrillos y botellazos en General paz y Ruta 3 cuando se manifestaban colectiveros.

La denuncia por "incitación a la violencia colectiva" e "intimidación pública" la realizó la abogada Valeria Carreras y apunta directamente a la presidenta del PRO y precandidata presidencial de JxC, Patricia Bullrich. Le letrada hizo esta presentación en los tribunales de Comodoro Py en su carácter de ciudadana y como vice presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana del CAAL. Berni ayer había adelantado que él no denunciará a quienes lo agredieron: "Uno muere de pie, nunca de rodillas", aseguró.

En la denuncia de Carreras también responsabiliza a la policía porteña. "Sin perder de vista que dicha policía responde al espacio de Juntos por el Cambio, mismo espacio que la dirigente de mentas", escribió en la denuncia. Y relata que se suma como indicio el hecho de que algunos miembros policiales pertenecientes a la Ciudad de Buenos Aires "fueron los que con represión burda violenta desmedida y sin motivo, exaltaron a los presentes, incitándolos a la violencia de masas".

Carreras, en la demanda, explica: "La organización de los atacantes, autores materiales de los golpes y la arenga que incitó a la violencia, serian del espacio político liderado por Patricia Bullrich". Revela que el 17 de marzo la dirigente del PRO concurrió a una línea de colectivo y subió un mensaje sobre “reclamo de choferes respecto a la seguridad y video con personas que coincidirían con los atacantes de ayer”. Aporta fotos y videos.

Para la abogada, según cuenta en su escrito, “a poco de ver las imágenes, pueden verse partícipes concretos de la arenga y agresiones, puesto que en caso de haber agredido la totalidad de los presentes estaríamos frente a otra víctima más", sostuvo.

Y agregó en la denuncia: "El accionar de los atacantes, queda expuesto en los sendos videos de distintos canales televisivos. De dichas imágenes surge a las claras que no fue 'espontanea' sino coordinada la acción de emboscada y ataque, mientras se exaltaba a los presentes”.

"Pueden verse cartelería y representantes de dicho espectro político también en la convocatoria", contó Carreras. Estas afirmaciones se dan en el contexto de que el jueves pasado Bullrich organizó una reunión de mujeres en La Matanza. Allí se ve un cartel que dice “Nos quitaron tanto que nos quitaron ‘el miedo’”. Ese mismo cartel apareció en la protesta de los choferes de colectivo que agredieron a Berni.

Hoy, un día después del ataque que recibió, Berni denunció que en la marcha de los colectiveros "había infiltrados del PRO y Patricia Bullrich es parte de ese sector". El funcionario apuntó que en la manifestación que se realizó en La Matanza y en la que terminó con la cara lastimada "hubo un montón de agitadores del PRO que los tenemos identificados". Además, en diálogo con Radio 10, criticó a Horacio Rodríguez Larreta. "No voy a discutir si la Policía de la Ciudad me rescató o no, como dice Larreta. Las imágenes valen más que mil palabras”, aseguró. Y agregó: "Me pusieron el casco porque necesitaban esa foto”.

El funcionario se refirió así al asesinato del colectivero ocurrido ayer en la localidad bonaerense de Virrey del Pino, en el partido de La Matanza, en un hecho que motivó un paro de actividades que dejó sin transporte público de pasajeros a varios distritos del conurbano bonaerense y una protesta que se mantuvo durante toda la jornada en la avenida General Paz, a la altura de Juan Bautista Alberdi que mantuvo interrumpido el tránsito en ambos sentidos.