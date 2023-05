Lousteau la respondió a CFK: "Tendría que haber renunciado antes de lo que renuncié"

El senador de la UCR dio su opinión del cruce que protagonizó con Cristina Kirchner en la cámara alta. En el Senado, acusó a CFK de no "haber aprendido de economía", a lo que la vicepresidenta respondió que él le enseñó "con la 125".

El senador nacional por la Unión Cívica Radical y precandidato a jefe de Gobierno porteño, Martín Lousteau, le respondió a la vicepresidenta Cristina Kirchner tras el cruce que mantuvieron en el Senado. "Es increíble el nivel de cinismo de la Vicepresidenta. No se hace cargo de nada", expresó el funcionario.

Este jueves, Lousteau había pedido quórum para que el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, diera su informe de gestión ante el Senado. Tras la respuesta de CFK, quien le manifestó que no era necesario para este tipo de sesiones, algo que el senador "ya debería haber aprendido", en palabras de la presidenta de la cámara alta. Después del cruce, el precandidato intentó chicanearla, aludiendo que "deberían haber aprendido de economía también", a lo que Cristina sentenció: "Me enseñaste vos con la 125".

Cuando habló de "la 125", la Vicepresidenta hizo alusión al proyecto de Ley de Retenciones y Creación del Fondo de Redistribución Social, enviado al Congreso en 2008, cuando era presidenta y Lousteau era su ministro de Economía. "A mí me asombra el nivel de cinismo creciente que tiene la Vicepresidenta. No se hace cargo ni de las medidas de cuando ella era Presidenta. Yo me equivoqué, en su momento pensé que iba a poder moderar el daño mayor que iban a hacer (Guillermo) Moreno y Cristina Fernández de Kirchner. Fue un error, lo que tendría que haber hecho es renunciar antes de lo que renuncié", expresó el senador en La Nación Más.

Lousteau, además, negó arrepentirse de haber formado parte del gabinete del primer gobierno de CFK. "Ese gobierno recién empezaba y nadie sabía cómo iba a ser el gobierno. Veníamos de cuatro años de Néstor Kirchner y parecía que Cristina decía 'Yo quiero ser Alemania'. Cuando se dio esta discusión, yo traté y pensé que iba a poder hacerlo, moderar el daño que iban a hacer. Y no pude, tendría que haber renunciado", manifestó.

Por otra parte, minimizó el cruce con Cristina Kirchner en el Senado ya que, según contó, es algo que sucede frecuentemente. "Es uno de los muchos cruces que tenemos con la Vicepresidenta permanentemente en el Senado. Desde que arrancó como presidenta del Senado en la pandemia, permanentemente tenemos cruces fuertes", declaró.

Lousteau evitó polemizar con Jorge Macri

Martín Lousteau eludió la pregunta de los periodistas de La Nación Más, quienes le consultaron si, ahora que la Corte Suprema intercedió en las elecciones de Tucumán y San Juan, no debería hacerlo también para evitar la candidatura de Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires. "Yo no lo sé, no soy abogado", señaló.

Sin embargo, sí decidió opinar sobre las recientes suspensiones de las elecciones provinciales y se alineó con la Corte. "Lo que no hay en la Argentina es un respeto en las normas subnacionales, en las constituciones de todas las jurisdicciones, a la Constitución Nacional", argumentó.