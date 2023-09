El Senado aprobó el pliego de la jueza Ana María Figueroa

En una sesión en la que se debaten además la reforma a la ley de alquileres y la eliminación del Impuesto a las Ganancias, el oficialismo en el Senado logró aprobar el pliego de la camarista.

El Senado de la Nación aprobó este jueves a la tarde el pliego de la camarista de Casación Ana María Figueroa, cuyo retiro fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia tras cumplir su edad jubilatoria. La votación se definió después de dos empates y se votó de manera separada de los otros más de 30 pliegos, que fueron aprobados minutos después. Logró su aprobación con el voto positivo de la oficialista que estaba conduciendo el Senado, Claudia Ledesma Abdala.

La funcionaria, que debía fallar en la causa Hotesur-Los Sauces en la que se encuentran investigados la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su hijo, el diputado Máximo Kirchner, entre otros, fue separada de su cargo por orden de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que determinó que la camarista debía dejar su rol por haber cumplido 75 años y no contar aún con el acuerdo del Senado para la extensión de sus funciones cinco años más.

Ese asunto es el que mantenía trabado el trabajo en el Senado desde abril, ya que el oficialismo no lograba contar con el quórum necesario ante la negativa de Juntos por el Cambio (JxC) y de Unidad Federal (UF), conformado por peronistas disidentes, para darle el acuerdo a Figueroa con el propósito que ejerza el cargo cinco años más, como lo dispone la Constitución.

El Senado comenzó a debatir proyecto que elimina la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias

Tras la aprobación del pliego de Figueroa, la cámara alta comenzó a debatir el proyecto de reforma del impuesto a las Ganancias que elimina la cuarta categoría y que crea un tributo sobre los ingresos más altos que comprenderá a quienes cobren haberes superiores a 15 salarios mínimos, vitales y móviles (SMVM) mensuales.

El plenario legislativo buscará convertir en ley el proyecto impulsado por el ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, que se aprobó hace dos martes en Diputados por una amplia mayoría, pero con la oposición de Juntos por el Cambio.

Al abrir el debate que comenzó pasadas las 18, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Ricardo Guerra, aseguró que "las modificaciones que plantea el proyecto de ley parten de un concepto de no considerar al salario como una ganancia sino como lo que es, una retribución al trabajo, y en el caso de jubilaciones un haber de retiro". "Para cumplir esta premisa se instituye que los salarios brutos que no superen a los 15 salarios mínimos no estén sujetos al impuesto a las ganancias, y por el contrario los que perciban por encima de esta cifra tributarán una diferencia entre lo que perciben y lo mínimo no imponible", agregó el legislador oficialista.