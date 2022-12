Alberto Fernández explicó por qué la Selección no fue a Casa Rosada: "Estaban cansados y los respeto"

El presidente de la Nación destacó las celebraciones. Le agradeció a los jugadores la caravana que hicieron bajo el sol por todos los argentinos y argentinas.

El presidente Alberto Fernández explicó los motivos por los que la Selección argentina no fue a la Casa Rosada a celebrar el campeonato del mundo. El mandatario agradeció a los jugadores que recorrieron en caravana junto con la copa con todo el pueblo argentino que "tanto necesitaba está alegría".

"Ellos estaban cansados y los respeto. Les agradezco el esfuerzo que hicieron pero era lo que yo quería", aclaró Alberto Fernández, que afirmó que no le asigna "ninguna trascendencia a que hayan venido o no a la Casa de Gobierno". Enfatizo que "en lo personal, si (el motivo de no ir a la Rosada) tuvo que ver con no mezclar el fútbol con la política, me encanta estar haciendo escuela", dijo el jefe de Estado esta mañana en declaraciones a radio Con Vos.

En este marco, el mandatario dijo que las celebraciones de ayer fueron "una fiesta popular como nunca hemos visto en la Argentina" y señaló que "el homenajeado no era el presidente sino los jugadores" de la selección argentina campeona del mundo.

"Seré el único presidente que no recibió (al equipo) pero creo ser el único presidente que en su gobierno ganó la Copa del Mundo, la Intercontinental y de América"

"Se hizo todo en clima de mucha tranquilidad, armonía y paz; no hubo excesos ni abusos", dijo el Presidente y agregó: "Yo lo único que hice fue hacerles saber a las autoridades de la AFA que tenían la Casa de Gobierno a disposición, y ellos eligieron otra cosa y es muy respetable; ayer el homenajeado no era el Presidente sino los jugadores, así lo interprete siempre".

"Si los jugadores no pudieron llegar a la autopista 25 de Mayo para saludar, puede ser una frustración que vive la AFA y la Selección; pero si uno mira la alegría que hubo en la calle, el objetivo estuvo cumplido", dijo el Presidente que destacó que el operativo de ayer "se desarrolló de acuerdo a lo que pidió la AFA".

Por otro lado, Alberto Fernández le respondió a los diarios que dijeron que él fue el único presidente que no recibió a la Selección argentina, lo admitió pero se enorgulleció: "Seré el único presidente que no recibió pero creo ser el único presidente que en su gobierno ganó la Copa del Mundo, la Intercontinental y de América".

En esta línea, también respondió a las críticas por el feriado nacional decretado para el martes y explicó que no existen los feriados parciales y enfatizo que todos los argentinos tenían derecho de celebrar en todo el país. "Lo que tenemos que poner en relieve en lo que pasó ayer era lo que el pueblo necesitaba", destacó. Se calcula que más de 5 millones de personas salieron a las calles a recibir a la Selección argentina y celebrar la Copa del Mundo.