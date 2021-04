En medio de la suba de casos de COVID-19 en todo el país, uno de los que más militan las clases presenciales es el intendente de Vicente López. Jorge Macri, quien hasta presentó un amparo para volver a la presencialidad. En medio de esta situación epidemiológica, el referente de Juntos por el Cambio admitió que "hay un 10% de camas disponibles en terapia intensiva" que, en realidad, "son tres".

El referente de Juntos por el Cambio fue consultado en TN sobre cómo está la ocupación de camas en Vicente López. En ese momento, Jorge Macri, quien minutos antes militó la vuelta a clases, lanzó que actualmente hay "tres camas disponibles" pero él mismo considera que, bajo esta situación epidemiológica se puede dar clase. "Es el 10% de camas. Todavía no está el sistema de salud colapsado".

Como contrapunto, después de que se conociera la noticia sobre el fallo de la Justicia porteña con respecto a las clases presenciales, el jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco aseguró que "si algún colegio de la Provincia decide no acatar las medidas, será sancionado", y destacó que "el pueblo ha acatado las nuevas medidas perfectamente".

"Nosotros no podemos permitir que no se cumpla el decreto. Si algún colegio de la Provincia decide no acatar las medidas, será sancionado como corresponde y dice la ley", resaltó Bianco cuando se conoció la noticia sobre el amparo de la justicia porteña. El jefe de Gabinete de la Provincia precisó que "el pueblo bonaerense acató de manera ejemplar nuevamente las medidas", y agregó: "Todos somos conscientes de la situación tan grave que estamos viviendo".