Tras el escandaloso fallo del domingo que resolvió la presencialidad en las escuelas de la Ciudad, uno de los líderes de Juntos por el Cambio, Mauricio Macri salió a apoyar a Horacio Rodríguez Larreta y habló sobre el tema. "Felicitaciones a los padres que se organizaron para mantener la educación" por otro lado, aseguró que " Justicia que actuó en defensa de la Constitución de la Ciudad".

Con un desconocimiento general de la Justicia, el ex presidente Mauricio Macri aseguró que el fallo de la Justicia porteña, realmente, puede estar por encima de un DNU del Gobierno Nacional. De igual forma, el líder de la facción más dura de Juntos por el Cambio celebro la presencialidad en las escuelas en medio de los peores datos de la pandemia y añadió: "Quiero felicitar también al Gobierno de la Ciudad que, con datos científicos y decisión, defendió la educación".

Como siempre, a través de las redes sociales, atacó a los docentes: "Al mismo tiempo, no puedo dejar de lamentar la actitud y los exabruptos de las autoridades de la Provincia de Buenos Aires y la de los gremios docentes que hacen un uso político de la situación y actúan en contra de los alumnos por los que dicen trabajar".

La semana pasada, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, había apuntado al discurso de Larreta, disparó: "¿De qué consenso me hablan si mientras estábamos discutiendo en reuniones, firmaba un comunicado diciendo que estaba en contra de las restricciones para atentar contra el gobierno? El único consenso es hacer lo que ellos quieren; sino, no hay consenso". Y remarcó: "La otra vez tratamos de consensuar y salieron a decir que las medidas estaban mal con todo su partido. Están haciendo política con esto, me preocupa y me angustia porque la situación es delicada".

Asimismo se refirió a las marchas y cacerolazos por la suspensión de clases presenciales, señalando directamente a Patricia Bullrich: "No sé si hay buenos y malos, halcones y palomas, pero ayer vi en la televisión que estaba la presidenta de la oposición enfrente de la Quinta de Olivos con un grupo de gente, insultando al presidente a viva voz". Y mencionó al expresidente, Mauricio Macri: "A veces pienso si no sería mejor que venga directamente Macri a discutir con nosotros".