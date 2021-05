Covid-19: expertos le pidieron a Alberto Fernández "endurecer" las restricciones

Los infectólogos, epidemiólogos y terapistas recomendaron hoy al Gobierno cerrar "por tres semanas" comercios no esenciales, la gastronomía y escuelas, al considerar que "no se puede seguir esperando" porque la situación sanitaria es "grave" y "va a empeorar". Atentamente los escucharon el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero junto a la ministra de Salud, Carla Vizzotti. "Esto va a empeorar, no sé puede seguir esperando", alertaron los especialistas.

En la reunión, los expertos le pidieron al Presidente que instruya a los gobernadores para que haya más medidas y más controles, con lo que el propio Alberto se comprometió a consensuar medidas. De no tener el consenso, será él mismo quien tomará la decisión. Por otro lado, alertaron sobre la situación y dijeron que "es muy compleja". Por otro lado, también aseguraron que las medidas "son antipáticas y negativas para quien debe tomarlas, pero hay que tomarlas".

En ese marco, los expertos advirtieron que "ha llegado de aumentar las restricciones" y argumentaron: "Las restricciones tienen aumentarse, al menos tres semanas, los comercios no esenciales que sean cerrados esas tres semanas, y debe cerrarse toda la gastronomía, ni con mesas afuera".

En esa línea, pidieron "incluir a las escuelas" dentro de los cierres, y consideraron que el semáforo sanitario está "muy bien hecho", pero "hay que decirles a las provincias que se cumpla". Los expertos afirmaron que el escenario epidemiológico es "muy complejo" porque hay "mucha diseminación de variantes de alta transmisibilidad y la mortalidad preocupa". Además, consideraron que es "importante el control de las medidas sujetas a restricciones", y destacaron que "hay que reducir la movilidad".

En el encuentro estuvieron el ministro del Interior, Eduardo De Pedro; la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra; y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco. Además, los expertos epidemiológicos Pablo Bonvehí, Pedro Cahn, Luis Cámera, Mirta Roses, Gonzalo Camargo, Florencia Cahn, Carlota Russ, Tomás Orduna, Angela Gentile, Javier Fariña, Pascual Valdez. El próximo viernes vence el último DNU dictado por el presidente Alberto Fernández y tiene medidas destinadas a evitar que los casos aumenten en el marco de la segunda ola de coronavirus.

Más temprano, Vizzotti explicó que el promedio de edad de los internados está bajando por efecto de la vacunación contra el coronavirus y alertó que las personas que tienen obesidad deben anotarse para la inoculación debido a que son pacientes de riesgo. Además enfatizó en decir que los gobernadores tiene la potestad de ordenar restricciones en caso de que lo necesiten, luego de que 9 provincias registraran su récord de contagios. En estas últimas 24 horas, se confirmaron 39.652 nuevos casos y 494 muertes por COVID-19.