El Gobierno cordobés sigue adelante con la bimodalidad educativa, en la que los 840 mil estudiantes y los 80 mil docentes de los tres niveles -inicial, primario y secundario- concurren a clases presenciales una semana y otra semana permanecen en sus casas.

Pero las bajas temperaturas de las últimas semanas trajeron un problema adicional a la pandemia del Covid-19 que durante los primeros diez días de mayo ya se cobró 138 vidas: las enfermedades respiratorias que presentan los alumnos debido a que las aulas deben tener sus ventanas abiertas para asegurar la ventilación cruzada.

En las últimas horas, el Ministerio de Educación de Córdoba, a través del subsecretario de Salud y Promoción Social, Carlos Paz anunció que para paliar el frío se recomienda que los estudiantes realicen ejercicios leves en el aula como pararse y sentarse o mover las articulaciones, un eufemismo que llamaron “pausas activas”: “De lo que se trata es de encontrar un equilibrio entre el confort térmico y no incrementar riesgos. Las ventanas tienen que estar abiertas unos cinco centímetros y garantizar una aireación cruzada, pero se pueden usar calefactores. Los chicos tienen que ir abrigados y hay que evitar los gritos, para no generar mayor emisión de aerosoles”, detalló el funcionario cordobés.

Desde que comenzó la ola polar en pleno otoño, con temperaturas de 4°C a la mañana, chicos de todas las edades llegan a las escuelas cordobesas abrigados con sus ropas, pero en algunos casos, también llevan frazadas: “Desde el Ministerio nos dicen que pidamos colchas a los estudiantes para paliar el frío; y muchos de nuestros alumnos no tienen ni camperas”, le dijo a El Destape, Julia Giletta, profesora de teatro de cuatro escuelas y delegada de una de ellas, el IPEM 8 “Manuel Reyes Reyna” de barrio La France en esta Capital. Otra docente, de la escuela secundaria de la vecina localidad de Malvinas Argentinas contó: “Terminé con angina y cinco días de carpeta médica”.

La semana pasada, hubo un plenario de delegados docentes de esta Capital, donde volvieron a reclamar por las condiciones laborales de profesores y maestras; pero también de aprendizaje de los alumnos: “Si los chicos no se contagian de Covid, van a caer con enfermedades respiratorias”, acusaron docentes y padres.

Estela Giménez, enfermera del Hospital de Niños de Córdoba y secretaria adjunta de la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS) confirmó que desde que comenzaron las clases “hemos subido más del 50% en consultas que son respiratorias, el hospital prácticamente no tiene camas para internar pacientes; pero además de esta alta demanda de pacientes con patologías respiratorias, estamos viendo cada vez más casos de niños con Covid. La cosa está compleja, algunos niños los tratamos en la covidera y los mandamos a la casa; mientras que otros requieren internación”.

Esta enfermera cordobesa contó su situación como madre frente a la ola polar: “La semana pasada, mis hijos tuvieron presencial, tuve que salir a comprar más ropa para reforzar el abrigo; y tenían tanto frío cuando regresaban a casa, que no querían ni comer, querían acostarse y taparse con las frazadas y acolchados para tratar de recuperar calor en sus cuerpitos. Y el viernes, me pidieron, por favor, de no ir presencial a clases. Los míos, por lo menos tienen un plato de comida; pero en muchos colegios públicos ya ni comen esos niños porque no hay más comedores escolares. Nadie aprende cuando hay frío y hay hambre, la presencialidad sin abrigo y sin un plato de caliente, actúa en contra de estos chicos”.

Más control de contactos estrechos

Mediante las resoluciones 180/21 y 182/21 publicadas en el Boletín Oficial, el ministro de Educación de Córdoba, Walter Grahovac, modificó los criterios para el tratamiento de contactos estrechos y sospechosos de Covid en las escuelas provinciales contenidos en la “Guía de Actuación ante casos Sospechosos o Confirmados de Covid-19 en Establecimientos Educativos”.

La medida se dio debido al creciente caso de estudiantes que estuvieron en contacto estrecho o dieron positivo en los análisis de Covid. Según las nuevas normas, el Ministerio de Educación cordobés considerará “contacto de contacto estrecho a aquella persona que estuvo en proximidad con un contacto estrecho de un caso positivo sin las medidas de protección adecuadas y sin distanciamiento. Dentro de esta definición se encuentran los contactos estrechos convivientes y extraescolares”.

O sea, que a partir de ahora, ante la detección de un caso de este tipo, el Ministerio de Educación resolvió que se debe proceder a aislar a toda la burbuja a la espera del resultado del hisopado del contacto estrecho”.

La resolución 182/21 indica: “El hisopado deberá realizarse de manera inmediata a la identificación del caso. Si el resultado es positivo, la burbuja permanecerá aislada por catorce días desde la fecha de último contacto. Si el resultado es negativo, el contacto estrecho permanecerá aislado por catorce días desde la fecha de último contacto, pero el resto de la burbuja puede retomar la presencialidad”.

Además, desde Educación señalaron que “las y los estudiantes que formen parte de alguno de los grupos de riesgo o convivan con personas que forman parte de alguno de los grupos de riesgo establecidos por la autoridad sanitaria, no deberán asistir de manera presencial al establecimiento educativo, debiendo presentar el certificado correspondiente y/o acreditar la convivencia según el caso”.

Pese al crecimiento de casos de alumnos contagiados con Covid-19 y del crecimiento de pacientes en edad escolar con patologías respiratorias, el gobierno de Juan Schiaretti sigue adelante con la presencialidad en las escuelas.