El gobernador bonaerense Axel Kicillof realizó este jueves una conferencia de prensa en Gobernación en donde anunció cómo aplicará las medidas del gobierno nacional en territorio bonaerense y además sumó nuevas restricciones.

El mandatario dijo que “me animo a decir que esta segunda ola es un tsunami, y no porque se adelantó respecto de los tiempos sino por la magnitud”. De esta forma explicó que se pasaron de los 2.500 casos en promedio diario a más de 6.000; “ayer se batió un récord y superamos los 10 mil casos”, dijo. Además remarcó que “estamos en una carrera entre el virus y la vacuna”.

El Gobernador provincial indicó que “es un contexto mundial y regional muy complicado. Pasamos el año ampliando nuestras terapias intensivas, centros de testeos y vacunatorios”. En ese sentido ratificó: “Prefiero ampliar y construir hospitales que ampliar cementerios”.

Kicillof recordó que “hace más de un año que se inició la pandemia” y que “fue un año difícil y grave para la salud y se vivieron privaciones de todo tipo desde lo económico, emocional, pedagógico, fue complicadísimo”. Sin embargo remarcó que, gracias al esfuerzo del pueblo de la provincia de Buenos Aires, “no hubo un solo bonaerense que no contara con un respirador o cama cuando lo necesitó”.

En ese sentido explicó que “a medida que se fue reduciendo la cantidad de contagios fuimos recuperando actividades y relajamos un poco y pudimos volver a juntarnos, siempre con cuidados. También recuperamos una presencialidad en el sistema educativo”. Sin embargo, “la situación cambió”.

Ahora, “las terapias intensivas se van completando, y con esta segunda ola feroz el logro es que no falte ninguna cama”, confesó y agregó: “Si no cambia nada hay que suponer que todo sigue igual y entonces los casos crecen. Por eso Alberto (Fernández) hizo muy bien en anunciar las medidas. No hay sistema que aguante sino se hace nada y hay que parar el crecimiento de los contagios”.



Finalmente Kicillof señaló que “este gobierno no está en campaña electoral está en campaña de vacunación. Nosotros nos dedicamos a cuidar, proteger, vacunar, vacunar y vacunar”.