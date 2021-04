Alberto Fernández hizo referencia a la decisión de tomar las nuevas restricciones en el país frente a la segunda ola de coronavirus y explicó por qué no habló con Horacio Rodríguez Larreta a la hora de definirlas.

"Yo trato de dialogar siempre", admitió el Presidente de la Nación en diálogo con Radio 10 y contó que antes de anunciar el pasado miércoles las medidas que restringían la circulación de 00 a 6, él había conversado con el jefe de gobierno porteño para llegar a un acuerdo, que luego no se cumplió.

"Quise cerrar los restaurantes y me pidieron que no lo hiciera. Propuse cerrar a las 10 de la noche, me pidieron extenderlo hasta las 23. Consensué todas las medidas y me enteré que cuando las anunciaron, en realidad podían quedarse hasta las 00 y que aparte, no estaban de acuerdo con las restricciones de circulación", reconoció el mandatario.

"La verdad si uno habla, conversa, acuerda y después decís 'no estamos de acuerdo', entonces no entiendo para qué acordamos", afirmó Alberto Fernández, marcando su contundente disconformidad con la postura que tomaron desde el Gobierno de la Ciudad.

Al consultarle si las nuevas medidas tenían que aplicarse igualmente en la Ciudad de Buenos Aires, Fernández explicó: "Sí, por eso estas medidas no las consensué y las tomé yo, y me hago cargo". Asimismo, aclaró que las fuerzas federales se van a encargar de hacer cumplir con las nuevas restricciones.

El Presidente contó que constantemente le llegan mensajes a su teléfono celular de vecinos le muestran cómo estaba Palermo en el fin de semana. "No nos engañemos más y respetemos los protocolos", expresó el mandatario y defendió la decisión de cerrar los restaurantes y bares más temprano para hacerle frente a la segunda ola.

Por otro lado, aclaró que los shoppings van a estar cerrados, para contestar a las críticas que dicen que "las escuelas van a estar abiertas y los shoppings cerrados". Sobre este punto, habló del colapso que se vio en la zona de comidas del Unicenter y demostró su indignación. "Lo que se vio el fin de semana fue realmente preocupante, y esos no son los chicos", opinó Alberto y llamó a tener más consciencia y una mayor responsabilidad social.

Finalmente, el mandatario defendió sus decisiones y admitió: "Las medidas que yo ayer propuse son medidas que se están aplicando en todo el mundo". "Para mi también es antipático decir que no circulemos durante 15 días. Pero es lo que debo hacer si quiero cuidar la salud de los argentinos", afirmó.