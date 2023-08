Alberto Fernández pidió "paz social" y anticipó medidas económicas para esta semana

El mandatario anunció una "batería de medidas" que serán dadas a conocer entre mañana jueves y el viernes para "remediar los efectos que generó la devaluación sobre el ingreso de los trabajadores".

El presidente Alberto Fernández llamó a "cuidar la convivencia democrática y la paz social" en medio de los robos organizados a supermercados y otros comercios, que se registraron en diversas provincias en los últimos días. Además, anticipó medidas económicas para paliar la pérdida de ingresos a causa de la inflación.

"Cuidemos nuestra convivencia democrática. Hemos visto hechos que estuvieron organizados. Les pido a todos que cuidemos mucho la tranquilidad y la paz social", dijo el Presidente en un acto en Neuquén donde entregó viviendas. En ese marco, anunció una "batería de medidas" que serán dadas a conocer entre este jueves y el viernes para "remediar los efectos que generó la devaluación sobre el ingreso de los trabajadores".

"A los que viven de un sueldo, en la informalidad o la formalidad, los que reciben la AUH, la Tarjeta Alimentar o el Plan Potenciar que estén tranquilos porque entre jueves y viernes hemos organizado una batería de medidas para remediar los efectos que ha generado la devaluación sobre el ingreso de los trabajadores", sostuvo.

Qué dijo Alberto Fernández sobre las PASO

El jefe de Estado afirmó que escuchó "lo que las urnas han dicho" en las PASO del 13 de agosto y remarcó que puso todo su "esfuerzo en resolver los problemas de los argentinos". En ese sentido, amplió: "He escuchado lo que las urnas han dicho. Tenemos una sociedad dividida en tres partes. Entiendo que hay muchos reclamos. He puesto todo mi esfuerzo por resolver los problemas, muchos he podido y muchos no, pero presto atención a lo que el pueblo dice cuando vota".

Castells se adjudicó la organización de los saqueos

El dirigente social y líder del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados, Raúl Castells, admitió haber incentivado los saqueos a supermercados y comercios durante el martes por la noche y por esa razón fue denunciado ante la Justicia por el espacio político Republicanos Unidos. "La gente está saliendo a buscar comida y, si no encuentra comida, nosotros, que somos los que estamos convocando a esto (los saqueos), le estamos diciendo que sin robar plata ni romper nada se lleven lo que se puedan para canjearlo por comida", se justificó.

En diálogo con Crónica TV, quien fuera candidato a presidente en las PASO dijo que lo que ocurrió en Buenos Aires, Córdoba, San Juan, Mendoza y Neuquén no es "un hecho delictivo" convocar a saquear, sino que "el hecho delictivo es que el kilo de milanesa está $4.200, un kilo de papa $1000 y un kilo de azúcar $1000". Y agregó: "Nosotros no aceptamos que digan que son ladrones los vecinos, las amas de casa y la gente de los barrios que están saliendo en todo el país. Es un insulto que los traten de ladrones, en vez de decir que los ladrones son los del Gobierno que robaron los alimentos que tenían que entregar y los dueños de los hipermercados que aumentaron los precios".

Por otro lado, Castells señaló: "Nosotros les avisamos a los funcionarios una y otra vez que no sean tontos, les decíamos ‘no sigan tirando de la soga, traigan los alimentos’. Esto se soluciona en 24 horas". Y amenazó: "Pero si no lo solucionan, van a ver de nuevo lo del 89´ y lo del 2001".