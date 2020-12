El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, respaldó al ex vicepresidente Amado Boudou luego del fallo de la Corte Suprema en su contra en la causa Ciccone. Este viernes se convocó a una marcha a los tribunales en apoyo del ex funcionario.

"Amado Boudou, como cualquier ciudadano, merece que sus derechos no sean pisoteados. La Corte debía hacerse cargo de un proceso plagado de irregularidades y arbitrariedades", denunció Cafiero.

El jefe de Gabinete afirmó que la poca claridad de la Justicia complica la percepción que los argentinos tienen. "Hasta que no logremos un funcionamiento claro y honesto del Poder Judicial en su conjunto, la sociedad entera será rehén de la duda y la desconfianza. Necesitamos juicios justos para volver a confiar", instó.

La Corte Suprema rechazó los recursos presentados en el caso Ciccone y dejó firme la condena de 5 años y 10 meses para Boudou. Los jueces del TOF4 condenaron al ex vicepresidente en 2018 por presunto cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública, lo inhabilitaron de por vida para ejercer cargos públicos, y ordenaron su inmediata detención por la compra de la calcográfica Ciccone por parte de la firma The Old Fund.

Las condenas fueron confirmadas el año pasado por la Cámara de Casación, por lo que las defensas fueron en queja ante la Corte Suprema. Rechazados los recursos, el expediente ahora pasará al juez de ejecución Daniel Obligado, el mismo que en abril le otorgó la domiciliaria a Boudou. Será Obligado quién deberá resolver si el ex vicepresidente se mantiene en la misma situación o debe volver a prisión, donde cursó parte del proceso sin condena firme.

Marcha en favor de Boudou

Distintas organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos realizan este viernes en Tribunales un "abrazo solidario" en apoyo al ex vicepresidente Amado Boudou, después de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme la condena a 5 años de prisión en la causa por calcográfica Ciccone.

El encuentro fue convocado para las 14 en el Palacio de Justicia porteño, donde funciona el máximo tribunal. "No esperaremos a que el juez le revoque o no la prisión domiciliaria. La mejor manera de apoyar a nuestro Gobierno nacional y popular es combatiendo el lawfare que tanto daña la democracia", indicaron los organizadores en un comunicado.

Algunas de las organizaciones que convocan son la Liga Argentina por los Derechos Humanos, ATE Capital y Curas en Opción por los Pobres, que encabeza el padre Francisco "Paco" Oliveira. También adhirieron a la convocatoria Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Movimiento Ecuménico por los DDHH y Familiares de Desaparecidos y Detenidos por razones políticas, entre otras organizaciones.